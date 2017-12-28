Рождественские елки подарили питомцам Берлинского зоопарка

Все ели, которые не удалось продать к Рождеству в Берлине, привезли в качестве лакомства для питомцев в Берлинский зоопарк. Такой подарок они получают ежегодно.

В администрации зоопарка отмечают: колючие иголки и эфирные масла — лучшее лакомство для питомцев.

Берлинский зоопарк является одним из самых больших зоопарков Германии. Ни в одном зоопарке мира не представлено такое количество видов животных, как в нем.

Берлинский зоопарк славится высокой продолжительностью жизни питомцев. В нем водятся 71-летний фламинго Инго и 60-летняя горилла Леди Фату.