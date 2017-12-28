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Лукашенко подписал указ об отражении курсовых разниц в налоговом учете

28.12.2017 17:58 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко подписал указ об отражении курсовых разниц в налоговом учете

фото: belrynok.by

Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 468 «Об отражении курсовых разниц в налоговом учете». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В соответствии с документом, организациям предоставлено право накопившиеся на 31 декабря 2017 года в бухгалтерском учете суммы превышения положительных курсовых разниц над суммами отрицательных курсовых разниц поэтапно до конца 2018 года отразить (в порядке и сроки, установленные руководителем организации) в составе внереализационных доходов и учесть при перечислении в бюджет части прибыли в соответствии с указом №637 от 28 декабря 2005 года", - говорится в сообщении.

Документ позволит не допустить негативных финансовых последствий для организаций в виде одномоментного увеличения по итогам 2017 года налоговой базы по налогу на прибыль и отчислений части прибыли, тем самым сохранить в начале года оборотные средства в распоряжении данных организаций и, как следствие, обеспечить их стабильную работу, отметили в пресс-службе.  


 
 
 
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Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 468 «Об отражении курсовых разниц в налоговом учете». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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