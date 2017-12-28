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Павел Савицкий перешел в брестское "Динамо"

28.12.2017 18:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусский полузащитник Павел Савицкий подписал контракт с брестским «Динамо».


Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом Савицкого был гродненский «Неман», где он начинал свою карьеру и за семь лет провел 203 матча, забил 70 голов и отдал 26 голевых передач. В 2017 году Павел был капитаном «Немана» и по итогам сезона вошел в пятерку лучших футболистов Беларуси, а также стал вторым бомбардиром высшей лиги. В 34 прошлого сезона официальных матчах он забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

 
 
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Белорусский полузащитник Павел Савицкий подписал контракт с брестским "Динамо".

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