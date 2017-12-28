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Защитник БАТЭ и сборной Беларуси перешел в кипрский АПОЭЛ

28.12.2017 19:16 — Разное | Tut.by  
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Защитник БАТЭ Денис Поляков заключил контракт с кипрским клубом АПОЭЛ.

Поляков выступал за БАТЭ с 2012 года, куда перешел из солигорского "Шахтера". В его активе также 28 матчей за сборную Беларуси.

АПОЭЛ является сильнейшим клубом Кипра. В этом году команда выступала в групповом этапе Лиги чемпионов.

Титульное фото: fcbate.by

 
 
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Защитник БАТЭ Денис Поляков заключил контракт с кипрским клубом АПОЭЛ.

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