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Защитник БАТЭ и сборной Беларуси перешел в кипрский АПОЭЛ
Защитник БАТЭ Денис Поляков заключил контракт с кипрским клубом АПОЭЛ.
Поляков выступал за БАТЭ с 2012 года, куда перешел из солигорского "Шахтера". В его активе также 28 матчей за сборную Беларуси.
АПОЭЛ является сильнейшим клубом Кипра. В этом году команда выступала в групповом этапе Лиги чемпионов.
Титульное фото: fcbate.by
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Защитник БАТЭ Денис Поляков заключил контракт с кипрским клубом АПОЭЛ.
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