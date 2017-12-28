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Южная Корея усилит регулирование криптовалютных бирж из-за спекулятивной горячки

28.12.2017 19:19 — Разное | Ежедневник  
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Южная Корея усилит регулирование криптовалютных бирж из-за спекулятивной горячки

web.comsaio.ru

Власти Южной Кореи намерены принять меры для ограничения спекулятивной активности, толкающей вверх рынок криптовалют, и рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж, сообщает The Wall Street Journal.

Законодательные инициативы, которые могут вступить в силу уже в следующем месяце, предусматривают введение запрета на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами, говорится в сообщении южнокорейского правительства, сообщает Интерфакс.

Власти страны предупреждают, что криптовалюты "могут быть уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи".

На прошлой неделе южнокорейская биржа криптовалют Youbit объявила о прекращении операций и банкротстве: биржа во второй раз за восемь месяцев подверглась хакерской атаке и потеряла некоторую часть резервов цифровой валюты.

Курс биткойна, по данным CoinDesk на 16:40 МСК, составляет $14187, что на 8% ниже уровня предыдущей сессии. В декабре курс криптовалюты приблизился к отметке в $20000, после чего потерял четверть стоимости.

Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества. По данным аналитической компании Coinhills, на долю этой страны в какие-то моменты приходилось порядка 25% глобальной активности в торговле биткойнами.

Ажиотаж в сфере криптовалют насторожил власти страны, которые предупреждают инвесторов о рисках растущей спекулятивной активности, а также о возможности потери средств гражданами при резком падении курсов криптовалют или в результате хакерских атак на криптовалютные биржи.

В сообщении правительства Южной Кореи отмечается, что власти "больше не могут оставлять без внимания аномальную ситуацию с криптовалютами" и "необоснованно перегретый" рынок криптовалют.

Ранее в этом месяце власти страны объявили о намерении ввести налог на доход от прироста капитала в результате торговли криптовалютами, а также ограничить операции финкомпаний с криптовалютами.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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