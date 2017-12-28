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Ученые рассказали, как счастье зависит от количества денег. Все не так очевидно

28.12.2017 20:19 — Разное | Tut.by  
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Результаты исследования ученых из Калифорнийского университета о том, как связаны деньги и счастье, опубликованы в журнале Emotion, сообщает Американская психологическая ассоциация.


Фото: Reuters

Исследователи опросили 1519 человек. Участники рассказали об уровне своего дохода, а также отвечали на группы вопросов, позволяющие оценить их склонность испытывать семь эмоций. Радостное изумление, восхищение, сострадание, удовлетворение, воодушевление, любовь и самоуважение — они, как считается, лежат в основе чувства счастья. К примеру, чтобы проявить склонность к сопереживанию, участникам нужно было оценить степень своего согласия с такими утверждениями, как: «Когда я забочусь о других, у меня появляются теплые чувства».

В итоге оказалось, что люди с высоким доходом испытывают сильные эмоции, сфокусированные на них самих — довольство собой и уважение к себе. Те, у кого доход был ниже, чаще концентрировались на переживаниях, связанных с другими людьми: на сочувствии и любви. Кроме того, бедные участники в большей степени, чем богатые, способны ощутить восторг от красоты окружающего мира.

— Значит, богатство не обязательно подразумевает счастье, — пояснил один из авторов исследования Пол Пифф. — Видимо, разные уровни финансового благополучия подразумевают разные виды счастья. Пока состоятельные люди находят источник радости в своих достижениях и статусе, не столь успешным счастье приносят отношения с другими людьми, и это помогает им справляться с трудными ситуациями.

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Результаты исследования ученых из Калифорнийского университета опубликованы в журнале Emotion, сообщает Американская психологическая ассоциация.

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