Первый и последний опыт отношений — в 15 лет. Как с таким багажом завести серьезный роман и объяснить своему мужчине, почему до 25 у тебя не было ничего, кроме подростковой влюбленности? Психолог помогает читательнице разобраться во внутреннем конфликте.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: liveinternet.ru

— Хочу поделиться своими переживаниями. Мне 25 лет, и уже на протяжении долгого времени у меня нет отношений. Мои первые серьезные отношения были у меня в 15 лет, спустя год мы расстались, собственно, последний секс был также именно с этим парнем. В следующие несколько лет я как-то не искала отношений, потому как планировала переезд в другой город и боялась, что новые отношения и чувства заставят меня отказаться от своей мечты. Но вот я живу в новом городе уже 5 лет, и у меня помимо нескольких переписок и свиданий больше ничего так и не возникло. Острой физической потребности в сексе я не испытываю, думаю, это связано с малым опытом. Но я не фригидна. Мне нравятся мужчины, и я испытываю сексуальное влечение к ним. Меня лишь смущает тот факт, что я становлюсь старше с каждым годом, и если в моей жизни появится достойный мужчина, то я не смогу ему признаться в своей неопытности.

Раньше меня это не смущало, а теперь я боюсь быть странной. Да и как теперь с такими эмоциями вообще заводить отношения? А я уже начинаю подумывать о семье, но мой опыт в плане отношений так и остался на уровне 17-летней девушки. Просто спать с парнями без обязательств я не могу, для меня важны чувства. Как мне помочь себе преодолеть эти проблемы?

Комментарий психолога:

Сергей Жадько психолог Центра успешных отношений , телесный терапевт, ведущий тренингов

— То, что вы хотите, чтобы близость сопровождалась чувствами, — здоровая позиция. Именно так и нужно строить отношения с противоположным полом.

Вы переживаете за то, что в 25 лет у вас мало сексуального опыта во взаимоотношениях. Но если с вами будет человек, который будет вас любить и принимать, то для него вы не будете странной. Ведь в отношениях важен не сексуальный опыт, а ваша внутренняя способность к доверию, заботе и нежности друг к другу.

И многие мужчины, наоборот, будут вас уважать за то, что вы не распылялись на множество связей, а ждали своего человека.

Скорее всего, на данном этапе вы просто не уверены в себе. Вы пытаетесь заниматься самобичеванием и ищете в себе недостатки, тем самым принижая свою самооценку.

Вы говорите, что, кроме пары свиданий, за эти пять лет ничего не возникло. И не возникнет, если вы будете сидеть и ждать. Для начала вам нужно понять, какого мужчину вы хотите и с какими качествами. А еще: есть ли эти качества у вас самой. Если нет — их нужно прежде всего развивать в себе.

Каждый человек индивидуален, и у вас свой жизненный опыт. Если вам трудно знакомиться с мужчинами, доверять им, понимать себя и других — то эти навыки и способности в себе нужно развивать, взаимодействуя с психологом.

Учитесь коммуникации с мужчинами. Если вы боитесь делать первый шаг, то сделайте так, чтобы мужчина обратил на вас внимание и понял, что вы заинтересованы в знакомстве с ним. Трудитесь над собой, развивайтесь, верьте в себя и сами творите свою жизнь.