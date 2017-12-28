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"Я разочарован в телевидении, продолжаю играть в спектакле": Леонид Ярмольник о планах на 2018 год

29.12.2017 10:08 — Разное | Tut.by  
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Театралы Беларуси получили шанс встретить Новый год три раза — по новому стилю, по старому, а также в компании Ярмольника. Накануне спектакля в Минске, подводя личные итоги года в интервью журнала «Рамблер», Леонид рассказал — почему так редко появляется на ТВ и зачем его теперь круглый год поздравляют «И снова, „С Наступающим!“».


В последнее время Леонид Ярмольник появляется на телевидении редко и называет все программы одинаковыми. По словам актера, если бы родилась интересная идея — он бы поучаствовал. Пока такой идеи нет.

— Если серьезно и по-гамбургскому счету, то я относительно разочарован в сегодняшнем телевидении. Вне зависимости от принадлежности программы к тому или иному каналу. Все программы тиражированные. Мне не интересен рейтинг, который делается на дешевых нравственно-сомнительных вещах. Так испортили за последние 20 лет зрителя, что ничего другого он не воспринимает, — говорит Леонид. —  Мне часто предлагают вести различные проекты, но мне они не подходят.

Сейчас актер гастролирует с новогодним спектаклем, который много лет являлся театральным хитом московского театра «Современник», а затем в 2015 году пережил новое рождение в рамках агентства «Арт партнер ХХI», получив на главную роль в пару к Ярмольнику Николая Фоменко.


— Что касается работы, то продолжаю играть в спектакле. Мне не очень нравится слово «антреприза», поэтому когда мы работали над этим проектом, пострались сделать все, чтобы это была полноценная театральная постановка. Я — «щукинец», «вахтанговец», и наш спектакль — вахтанговский во всех отношениях, — поясняет Леонид.

Поставить современную пьесу так, чтобы она заставляла и смеяться, и думать о том, что происходит в жизни, очень сложно. По словам Леонида — здесь это получилось.

Напомним, ближайший спектакль ждет зрителей в Минске. «И снова, «С Наступающим!» покажут на сцене Дворца Республики 27 января.

Цена билетов: остались от 100 до 190 рублей

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Кстати, на 2018-й год у Ярмольника намечается новый проект с сопродюсером Валерием Тодоровским — фильм «Одесса».

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш — 10 билетов в кинотеатры Silver Screen Cinemas в Минске можно получить бесплатно. Розыгрыш продлится до 5 января.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне спектакля в Минске, Леонид рассказал - почему редко появляется на телевидении.

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