Самый стабильный год на рынке аренды жилья: какие квартиры легко было сдать и каких цен ждать в 2018 году

Для тех, кто снимает квартиры в Минске, этот год оказался самым стабильным за последнее десятилетие. Эксперты рассказали, какие квартиры и по каким ценам в уходящем году пользовались спросом, почему арендаторов становится больше и чего ждать в новом году.

— В течение 2017 года стоимости аренды квартир в Минске оставались неизменными, — рассказывает начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая. — По сравнению с последними годами изменились лишь предпочтения арендаторов и количество последних.

Если в 2016 г. соотношение спроса и предложения было примерно 50/50, то в 2017 г. наметился существенный перевес со стороны арендаторов. Тем не менее, уровень достатка у людей не вырос (а тем более не вырос у студентов, они — значительная часть арендаторов) — и стоимости аренды продолжали оставаться без изменений.





Что легче всего было сдать?

№ 1. Однокомнатные квартиры стоимостью до 180 USD

— Подобные квартиры можно найти уже не только в самых отдаленных частях города, но и даже ближе к центру — например в районе Института Культуры, универсама «Рига» и т.д. Другое дело, что чем ближе к центру, то тем скуднее становится убранство квартиры и тем больше вопросов возникает к ее состоянию. Но если говорить объективно, то за 180 USD/мес. (без учета коммунальных платежей) вполне реально снять опрятную «однушку» с минимальным набором мебели.

Аудитория арендаторов у подобных квартир очень широкая: это и одинокие молодые люди (студенты, молодые специалисты), и одинокие люди в возрасте, вынужденные в силу различных причин искать жилье минимальной стоимостью, и молодые семьи, как с детьми, так и без них, и др.

№ 2. Однокомнатные квартиры у метро, стоимостью до 200 USD

— Главной ценностью подобных квартир является их местоположение вблизи метро. Причем допускается удаленность метро по расстоянию до 2-х остановок общественного транспорта.

Зачастую в квартире имеется мебель. К тому же за подобными квартирами собственники стараются ухаживать, чтобы поддерживать их привлекательность для арендаторов не только местоположением, но и состоянием. Поэтому откровенно «уставшие» квартиры возле метро, скорее исключение, чем правило.

№ 3. Готовые к проживанию однокомнатные квартиры, стоимостью до 250 USD

— Под готовностью к проживанию понимается наличие в квартире современного ремонта, набора мебели и бытовой техники. Т.е. все то, что позволит арендатору только с чемоданом вещей заехать в квартиру и чувствовать себя «как дома». Арендуются подобные квартиры как молодыми семьями без детей, так и одинокими людьми — минчанами или приезжими.

№ 4. Двухкомнатные квартиры, стоимостью до 230 USD

— Как правило за эту цену «двушки» могут похвастаться лишь «советским» ремонтом, но без существенных дефектов. Можно найти даже квартиру частично меблированную. Но так как подобные квартиры арендуют в основном семьи с детьми, то и мебель у них уже есть собственная. И они с ней просто переезжают из одной квартиры в другую.

Также встречаются случаи аренды подобных квартир теми семьями, кто в целях расширения жилплощади продал «однушку» и ищет для приобретения (либо строят в долевку) «двушку» или «трешку». А пока поиск не окончен, живут в арендной квартире.

№ 5. Двухкомнатные и/или трехкомнатные квартиры, стоимостью до 1500 USD

— Основной спрос на подобные квартиры формируется из приезжих специалистов высоких категорий, представителей иностранных организаций и государств. Им нужны просторные комфортабельные квартиры в интересных местах города, и за это они готовы платить.

Такие квартиры оборудованы системами кондиционирования, индивидуального подогрева воды, видеонаблюдения за входной группой. Ремонт выполнен в соответствии дизайн-проекту с использованием качественных строительных материалов. Наличие парковки, паркинга и консьержа обязательно. В шаговой доступности должны быть рекреационные зоны.

В рейтинг «Твоей столицы» не попали трехкомнатные квартиры начальных ценовых категорий, и все потому, что подобные квартиры пользовались в 2017 году минимальным спросом.

— Сказать, что их никто не арендует будет неправильно. На любой товар есть свой покупатель. Другое дело, что семьям «трешки» зачастую неинтересны по причине высоких коммунальных платежей на них. Вместо «трешек» обычно арендуются «двушки», даже семьями с двумя детьми. Средняя стоимость аренды аккуратной «трешки» находится на уровне 270−280 USD/мес.

Из особенностей предпочтений покупателей в 2017 г. можно отметить значительное снижение негативного мнения о таких районах города, как например Ангарская, Тракторный завод и т.п. Нужно лишь выбрать подходящую квартиру, а благодаря развитой сети общественного транспорта, практически из любой точки Минска можно свободно добраться до места назначения.

В 2018 году все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Если она будет оставаться стабильной, появятся позитивные изменения и начнется рост доходов, то возможно и стоимости аренды возможно начнут понемногу прирастать. Но в этой формуле слишком много «возможно», поэтому по факту, собственникам следует рассчитывать на ставки аренды текущего периода и стараться поддерживать свои квартиры в хорошем состоянии.