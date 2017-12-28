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В Москве автобус вылетел на остановку общественного транспорта, есть погибшие
ДТП произошло на Сходненской улице в российской столице. Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта. Как сообщает
«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших. На место происшествия выехали полицейские.
Напомним, это второе аналогичное происшествие за последние несколько дней. В субботу, 23 декабря в Москве автобус
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ДТП произошло на Сходненской улице в российской столице.
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