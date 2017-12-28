В Москве автобус вылетел на остановку общественного транспорта, есть погибшие

ДТП произошло на Сходненской улице в российской столице. Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибли два человека.



Фото: @Repvbblica / twitter.com

«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», — сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших. На место происшествия выехали полицейские.

Напомним, это второе аналогичное происшествие за последние несколько дней. В субботу, 23 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход . Жертвами ДТП стали 4 человека, еще 11 пострадали.