Приучаем ребенка к порядку: уборка игрушек



Часто родители вечером с ужасом наблюдают за детской комнатой, похожей на поле сражения из-за разбросанных везде машинок, зайчиков, мишек, солдатиков. Поэтому возникает вопрос, как приучить ребенка убирать игрушки, чтобы с раннего возраста заложить в нем ответственное и аккуратное отношение к окружающему пространству.

Как воспитать чистюлю?





Стремление взрослых приучить ребенка к порядку — это случай типичный и банальный. Правильного решения этого наболевшего вопроса ищут все родители. Ведь волнует возникшая проблема больше взрослых, чем детей. В маленькой головке появляется мысль, что если мама моет после него тарелку, папа чинит велосипед, значит, им нетрудно собрать разбросанные предметы для игр или занятий.

Поэтому родители обязаны знать, как приучить ребенка убирать игрушки, если хотят видеть порядок во всем. Тут важно научиться соблюдению чистоты, выработке зачатков проявления воли при выполнении поставленных посильных задач.

Приучаем убирать игрушки по шагам





Первым этапом прибирать за собой станет личный пример старших. Малыш обязательно будет копировать действия, которые со временем станут привычкой.

Чтобы заинтересовать кроху, его нужно постоянно нахваливать, даже за небольшие достижения. Тогда детки почувствуют собственную значимость, испытают включенность в это занятию, впоследствии это будет их собственным делом.

Вам кажется, настало время приучить ребенка к порядку? Значит, нужно ставить перед ним конкретные, последовательные задачи. Только необходимо не упустить момент оказать необходимую помощь, когда малыш устанет.

Следующий шаг состоит в побуждении уже подросших ребят действовать, ликвидировать игрушечный хаос посредством призыва. Шансы по наведению чистоты возрастут, если этот процесс будет увлекательной игрой по элементарным правилам. Можно выполнять действия на счет, скорость, внимательность. Не так важно, кто сделает уборку: дети или родители, — главное, что у малыша выработается привычка видеть комнату чистой.

Такие занятия требуют от старших членов семьи эмоционально-физических усилий, однако они личной заинтересованностью вызывают у чад желание сложить все аккуратно.

Если уже нет сил, то необходимо найти компромисс: предложить маленькому наподобие старших убраться в детской, но выполнить эту работу быстрее, чем вы вымоете посуду.

Учимся уважать друзей





Дети растут, а вместе с ними «подрастают» друзья-игрушки. Меняется их количество, характер. Для малышей эти привычные предметы становятся одушевленными «помощниками», способными слушать, играть, разговаривать.

Теперь проблема приучения к аккуратности не исчезает, она, наоборот, требует повышенного внимания. Для игрушечных героев отводят специальное место: красочные корзины, цветные коробки, просторные полки, детские комоды , ящики. Детям придумывают сказку о том, почему друзья любят отдыхать здесь, какими впечатлениями делятся за день. Главное, чтобы детки понимали и поддерживали условия этой игры, проявляя повышенный интерес. Если зарифмовать нехитрые правила, проговаривать рифмы ежедневно, то малыш научиться их применять.

Кто главный в детской?





Акцент при процессе раскладывания по местам игровых предметов желательно делать на том, что это старшие помогают малышу, они посетили принадлежащую ему территорию, он здесь хозяин, а не наоборот.

Вопрос, как приучить ребенка убирать игрушки, кажущийся простым, на практике может иметь другой подтекст. Возможно, кроха любит мастерить строить, лепить. Тогда юный мастер вправе оставить нетронутым творческий беспорядок, но банально разбросанных игрушечных героев необходимо собрать.

Важно приучить ребенка убирать игрушки и соблюдать чистоту следует без излишней строгости, с доверительными отношениями, любовью, теплотой. А за прилежание вы можете порадовать кроху подарком, посетив магазин детских игрушек в Минске с широким ассортиментом, найти который поможет TAM.BY.