Без оливье или запеченой курицы многие не представляют себе новогодний стол. А если ты вегетарианец? Идти в гости к «мясоедам», рискуя остаться голодным, или, наоборот, пригласить их к себе — и оставить голодными? У минчанки Ольги Глуш свой опыт безмясной встречи Нового года, которым она поделилась с GO.TUT.BY.



Фото: из личного архива героини

Подготовка к празднику: зеленый коктейль и паштет из чечевицы

Ольге тридцать пять, она свадебный организатор. «Стаж» вегетарианства — 10 лет. На интервью приглашает к себе домой. До Нового года осталось совсем немного времени, но, в отличие от многих озабоченных приготовлениями к празднику хозяек, вегетарианка и не думает бегать по магазинам, закупая продукты. В квартире уже стоит небольшая декоративная елочка, над окном сверкает гирлянда, а вот вопрос меню будет решен в последнюю очередь, скорее всего — 31 декабря.

Ольга открывает холодильник, по содержимому которого можно судить о повседневном рационе семьи. Тыква, спаржевая фасоль, картофель, свекла, сельдерей, лук, шпинат, бананы, семена подсолнечника… Из животных продуктов — десяток яиц, сметана и сливочное масло. В морозильнике — виноград. В кухонном шкафчике — продукты сыроедения — зеленая гречка, зерна пшеницы для проращивания, кунжут, миндаль, нут (турецкий горох). Сахара в доме нет, вместо него мед, иногда Ольга покупает сухофрукты.

— По такому набору у постороннего человека может сложиться впечатление, что в доме совсем не готовят, — комментирует, видя мое удивленное выражение лица, Ольга. — Но это не так. Я варю борщи и супы, макароны, каши, делаю омлет, пеку вегетарианские пироги. Один из любимых рецептов — чечевичный паштет: сваренная чечевица перетирается в однородную массу с жареным луком, морковью и оливковым маслом. Очень нравится мужчинам! Приятное ощущение оставляет сытный и вкусный кисель из молотого льна. Пробовала сама делать веганский шоколад — без молока, сахара и какао. Но, признаюсь, «заморачиваться» сложными и трудоемкими рецептами — не мое. Считаю, что человеку куда важнее три раза в день поприседать или потанцевать, чем три раза плотно покушать.

Чтобы приобщить меня к своей простой вегетарианской жизни, Ольга взбивает в миксере зеленый коктейль — из банана, шпината и молотой зеленой гречки. Из него нередко состоит весь ее завтрак. И первый день Нового года тоже начинается с этого напитка. Он действительно вкусный и, как утверждает хозяйка, освежает и тонизирует не хуже чашечки кофе.

— Сдается мне, что вегетарианцы и шампанское закусывают тыквенными семечками?

— Семечками — нет, — смеется Ольга, а после паузы — уже серьезно: — А вот петрушкой — да! Зелени на моем праздничном столе всегда много: петрушка, базилик, шпинат. Для вегетарианца это не пара веточек как приправка к салату или другому блюду, а полноценное самостоятельное блюдо, кладезь витаминов-антиоксидантов и минералов.

«Я не фанатик „травоядности“»



Фото из личного архива героини

Ольга рассказывает, почему она отказалась от мяса:

— Вовсе не от того, что мне стало жалко животных! Скорее, стало жалко саму себя. Во время беременности и в первый год после родов булочки и мясо были основными моими продуктами. Результат — лишние кило, проблемы с кожей лица. Посмотрела как-то на фото — и поняла, что так дальше жить нельзя.

Чтобы улучшить внешний вид, потребовался всего месяц безмясного питания, гимнастики и курса массажа. Но ощущение легкости, бодрости и свежести в теле, которое появилось после отказа от мясной пищи, захотелось сделать привычным состоянием, поэтому Ольга выбрала вегетарианство как образ жизни. Все это время отслеживала состояние здоровья, регулярно посещала врача, делала анализы.

— Медики, узнавая, что я не ем мяса, дружно ругались и «настоятельно рекомендовали» прекратить «заниматься ерундой», — улыбается Ольга. — Но если бы мое новое питание действительно было во вред организму, на самочувствии и на анализах это непременно бы отразилось.

Последние годы Ольга периодически практикует веганство (не ест яйца, молочные продукты и рыбу) и сыроедение, но в то же время фанатиком растительной пищи себя не считает.

— Для меня мясо — грубая пища: оно делает тело тяжелым и заглушает все ощущения. Но если доведется попасть в ситуацию, когда, кроме шашлыка, ничего из съестного больше не окажется, или когда очень сильно захочется мяса, то, без сомнения, я его съем. Насиловать себя или становится в позу перед другими — глупо.

Не считает нужным Ольга и убеждать кого-то другого, что мясо есть не надо.

— Мой муж, когда мы жили вместе, тоже пробовал перейти на вегетарианское питание, но вскоре понял, что просто не наедается. Потребности у всех людей разные.

Нет табу на мясо и для сына Тимура, которому сейчас 11 лет.

— Растущий организм должен получать все, в чем испытывает необходимость, — говорит мама, — Поэтому я готовлю сыну все, что попросит. Но в том-то и дело, что мяса он и не просит! Недавно были в гостях — прямо у него перед носом стояла запеченная курица — Тима к ней даже не притронулся! Из животных продуктов он любит сметану, яйца, рыбу, рис, и эти продукты для него всегда есть.

В классе Тимур единственный вегетарианец, из-за чего, печально констатирует мама, «возникают проблемы с организацией школьных обедов и оплатой за них».

Оливье по спецрецепту от родителей-мясоедов

Новый год мама с сыном отмечают либо у себя дома, по вегетарианскому сценарию, либо у родителей Ольги в Гомеле, где мясо любят и умеют готовить. На праздничном столе всегда в изобилии мясные деликатесы. И в этой компании «мясоедов» вегетарианка чувствует себя комфортно. Ведь специально для нее мама отдельно готовит оливье без колбасы и яиц, заправленный вместо майонеза греческим йогуртом. А еще есть овощные салаты, рыба, грибы и сыр. Время, когда родные подшучивали над Ольгой, мол, надолго ли тебя хватит, уже в прошлом. Теперь все с уважением относятся к ее системе питания и даже пытались опробовать на себе.

Когда Новый год проходит дома в Минске, то Ольга собирает много друзей. Число блюд, как правило, небольшое. Основное — овощной салат из перца, помидоров, кукурузы, лука и оливкового масла. В меню бутерброды из чиабатты, мягкого сливочного сыра и помидоров черри, твердый сыр, мандарины, виноград и зелень. Иногда Ольга угощает гостей пирогом из шпината или запекает свеклу в собственном соку. Оливье и прочих салатов с майонезом не делает.

— Неужели никто из гостей не разочаровался? — интересуюсь у Ольги.

— Наоборот! Самое интересное, что те, кто ест мясо, удивляются, что такие простые вещи могут быть настолько вкусными.

«Разве праздник для того, чтобы набить до отказа животы?»

Публикация от Организатор Креативных Свадеб (@wedding_glush) Дек 30, 2015 at 7:59 PST

Друзья Ольги — в основном представители творческих профессий: художники, музыканты, дизайнеры. Праздничный стол они рассматривают не как центральное место праздника, а, скорее, дополнение к новогодней программе, поэтому зачастую возле стола даже стульев нет. А вот на создание атмосферы в доме хозяйка не жалеет ни сил, ни средств. Квартиру украшает гирляндами, лентами, яркими флажками, а из душистых елочных лапок и шишек делает красивые композиции. Неотъемлемый атрибут Нового года в ее доме — множество свечей.

Обязательная часть праздничной программы — запуск фейерверков, который нередко превращается в настоящее театральное действо.

— Мне сложно понять, как можно всю новогоднюю ночь провести за столом с вилкой в руках, перед экраном телевизора и в долгих разговорах, — говорит Ольга. — Потерянное время — и беготня по магазинам в поисках продуктов, сутки, а то и больше проведенные у плиты и многочасовое поглощение всего этого изобилия. Не слишком ли много внимания уделяется нашим далеко не резиновым желудкам?

По убеждению вегетарианки, усердствовать надо в создании хорошего настроения, а оно от еды мало зависит.

— Если с людьми, с которыми ты вместе встречаешь праздник, тебе интересно, то ты насыщаешься уже одной только радостью общения с ними. А когда поговорить не о чем, люди не умеют веселиться, пустота и дискомфорт будет неизбежно заполняется «жором» и пьянством.

Ольга неожиданно для себя самой вспоминает: самая запоминающаяся встреча Нового года прошла вообще без еды и даже без шампанского:

— Мы с мужем тогда только купили квартиру, в ней еще не было ремонта, мебели, штор на окнах, в комнате было видно все, что происходит на улице. И мы, чтобы полностью убрать границы между нами и миром, распахнули балкон, установили колонки, световую вертушку и включили музыку…

Не так давно у Ольги появилась еще одна идея — встретить Новый год с лучшими друзьями под открытым небом в другом городе: танцевать прямо под бой курантов и легкий снежок. Только бы погода не подвела!