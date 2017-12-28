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Мужчина показал, что будет с рукой в жидком металле

29.12.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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На reddit появился набирающий популярность короткий видеоролик, в котором мужчина проводит рукой по жидкому металлу. Но никакой магии или обмана здесь нет.

Дело в том, что при очень коротком взаимодействии срабатывает так называемый эффект Лейденфроста — явление, при котором жидкость в контакте с чем-то значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создает изолирующий слой пара, который предохраняет жидкость от быстрого выкипания.

В данном случае жидкость на руке и образовала «паровую подушку», которая смогла на долю секунды защитить кожу. Если бы взаимодействие было чуть дольше, последствия были бы куда хуже (так что ни в коем случае не пытайтесь это повторить).

Кстати, подобный эффект наблюдается при соприкосновении кожи с очень холодной жидкостью — жидким азотом (посмотрите).

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