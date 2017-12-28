В канун новогодних праздников дети ходят «на елки» и сами дают отчетные концерты. SPORT.TUT.BY побывал на одном из таких утренников, который прошел в студии танцев на пилоне Дарьи Худинской. В 2017 году Худинская выиграла бронзовую награду на чемпионате мира по танцам на шесте, а также провела первый набор детей в своей школе. Девочки рассказали, что мечтают попасть на Олимпийские игры и стать известными.

"От нас ждут трюков, а не эротики". Как танцы на шесте становятся спортом для Олимпиады







































