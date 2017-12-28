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"Мне дедушка даже дома пилон поставил". Как прошел новогодний утренник в школе танцев на шесте
В канун новогодних праздников дети ходят «на елки» и сами дают отчетные концерты. SPORT.TUT.BY побывал на одном из таких утренников, который прошел в студии танцев на пилоне Дарьи Худинской. В 2017 году Худинская выиграла бронзовую награду на чемпионате мира по танцам на шесте, а также провела первый набор детей в своей школе. Девочки рассказали, что мечтают попасть на Олимпийские игры и стать известными.
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В канун новогодних праздников дети ходят "на елки" и сами дают отчетные концерты. SPORT.TUT.BY побывал на одном из таких утренников, который прошел в студии танцев на...
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