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"Мне дедушка даже дома пилон поставил". Как прошел новогодний утренник в школе танцев на шесте

29.12.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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В канун новогодних праздников дети ходят «на елки» и сами дают отчетные концерты. SPORT.TUT.BY побывал на одном из таких утренников, который прошел в студии танцев на пилоне Дарьи Худинской. В 2017 году Худинская выиграла бронзовую награду на чемпионате мира по танцам на шесте, а также провела первый набор детей в своей школе. Девочки рассказали, что мечтают попасть на Олимпийские игры и стать известными.

"От нас ждут трюков, а не эротики". Как танцы на шесте становятся спортом для Олимпиады











 
 
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В канун новогодних праздников дети ходят "на елки" и сами дают отчетные концерты. SPORT.TUT.BY побывал на одном из таких утренников, который прошел в студии танцев на...

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