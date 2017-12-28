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Более 4 тысяч женщин претендуют на пост депутата
Свыше 7,7 тысяч кандидатов выдвинуто в депутаты местных советов Беларуси, 4 тысячи из них являются действующими депутатами.
Об этом сообщают в
Отмечается, что особой активностью отличаются женщины, количество которых достигло 4 тысяч человек.
В профессиональном срезе в кандидаты выдвигаются представители культурной, научной сферы, а также сферы образования, здравоохранения и сельского хозяйства.
96% кандидатов - старше 30 лет, молодежь выдвинула в местные советы 337 человек.
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Свыше 7,7 тысяч кандидатов выдвинуто в депутаты местных советов Беларуси, 4 тысячи из них являются действующими депутатами. Об этом сообщают в Центризбиркоме...
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