Более 4 тысяч женщин претендуют на пост депутата

Свыше 7,7 тысяч кандидатов выдвинуто в депутаты местных советов Беларуси, 4 тысячи из них являются действующими депутатами.

Об этом сообщают в Центризбиркоме республики.

Отмечается, что особой активностью отличаются женщины, количество которых достигло 4 тысяч человек.

В профессиональном срезе в кандидаты выдвигаются представители культурной, научной сферы, а также сферы образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

96% кандидатов - старше 30 лет, молодежь выдвинула в местные советы 337 человек.