Генпрокуратура отметила плохую организацию проверок по сообщениям о компьютерных преступлениях





По данным Генеральной прокуратуры, в последние три года отмечается рост количества обращений граждан с сообщениями о компьютерных преступлениях, по милиция не всегда обстоятельно во всем разбирается.

Генеральной прокуратурой проведено обобщение результатов проведенных прокурорами проверок на предмет исполнения органами внутренних дел законодательства при учете и разрешении в 2015-2017 годах заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных с использованием компьютерной информации (ст.ст 212, 349-355 Уголовного кодекса).

Несмотря на рост количества таких обращений в правоохранительные органы, отмечено в целом возросшее качество проводимых по ним проверок, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ряде случаев ввиду невозможности своевременного получения необходимой технической информации, сведений из банков, ответов на запросы из иностранных государств зафиксированы увеличенные по объективным причинам сроки рассмотрения материалов.

Вместе с тем также выявлены факты волокиты, связанные с направлением запросов, назначением экспертных исследований, отобранием необходимых объяснений по материалам проверки.

Как было установлено прокурорами, неполнота проверок зачастую становилась одной из причин вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе при наличии в отдельных материалах сведений о совершенном уголовно наказуемом деянии.

Такая практика имела место практически во всех регионах страны. Как результат, органы прокуратуры возбудили 6 уголовных дел и отменили 588 постановлений об отказе в их возбуждении, вынесенных в 2015-2016 годах и за 9 месяцев 2017 года. После дополнительных проверок подразделения Следственного комитета по 135 материалам из 191, поступившим из органов внутренних дел, возбудили уголовные дела и приступили к расследованию.

В целях устранения выявленных недостатков Генеральная прокуратура внесла представление Первому заместителю Министра внутренних дел, потребовав обеспечить оперативность и полноту работы по заявлениям и сообщениям о преступлениях в сфере высоких технологий, эффективный ведомственный контроль за проверочными мероприятиями. Рассмотрение представления взято на контроль.

Одновременно с этим Генеральная прокуратура разработала и направила прокурорам областей и города Минска указания повысить эффективность прокурорского надзора за исполнением законодательства о борьбе с преступлениями против информационной безопасности и хищениями путем использования компьютерной техники.