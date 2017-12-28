Об образовании перед Новым годом: итоги 2017-го

Конец года — хороший повод подводить итоги. Даже самые промежуточные итоги. То, что можно назвать итогами в нашем образовании.

Итак, весной были заявлены реформы, но прошла половина учебного года — не сделано ничего. Нет нового Кодекса об образовании, парламентские слушания отменены, "дорожная карта", которую министр образования, Игорь Карпенко, обещал опубликовать в октябре, не озвучена.

Нам кажется, можно сделать выводы.

Никакого плана по развитию образования в стране нет. Есть абсолютно хаотичные, бессистемные действия. Система образования не работает как система. Нет единого центра, из которого она управляется.

Есть еще один очень неприятный факт. Реформирование системы образования — дело очень долгое. В Москве в этом году открыта "Новая школа", так вот, от замысла до открытия прошло 12 лет! Была разработка методик, апробация, поиск здания и педагогов. 12 лет люди готовились и работали для того, чтобы создать школу своей мечты. За это время первоклассники успели закончить школу. А в Эстонии реформы шли почти 30 лет!

Это мы к чему? Те дети, которые сейчас учатся в школе, уже не успели. Даже если предположить невозможное — наше Министерство образования начнет внятные реформы — даже в этом случае результаты ощутят на себе те, кто пойдет в школу лет через десять.

Что же всем нам делать?

Родителям

Понять, что на данном этапе образованием наших детей никто заниматься не будет. Так что придется полностью взять ответственность за их образование на себя.

Есть замечательный механизм родительского сообщества — попечительский совет, который даже в нынешнем виде может оказать серьезное влияние на жизнь отдельной школы. Попробуйте хоть раз избрать в него неравнодушных родителей!

Забудьте сказки про социальное государство. Да, школы у нас бесплатные. ("Если вас не интересует результат" ©) Образование у нас платное. Давайте без иллюзий.

Мы живем в очень интересное время. Никто не знает, что нас ждет. Никто не знает, чем люди будут зарабатывать через десять лет. Скорее всего, нынешние первоклашки будут гоняться за специальностями, которых еще не существует. Никакой стабильности, никаких гарантий благополучия мы своим детям дать не можем. И это отличный повод расслабиться и получать удовольствие. И научить ребенка получать удовольствие от того, что он делает. Но тут "делает" — ключевое слово, а не "удовольствие".

Что нужно вашему ребенку, знаете только вы. Только вы.

Нет, в школе его не научат.

В школе не объяснят, что такое криптовалюты и SMM. Не научат, как получить инвестицию и работать в команде.

Многие родители уже поняли, что будущее их детей никак не зависит от оценок по предметам и по поведению. И даже диплом ВУЗа ничего не гарантирует. Как только это поймет большинство — современная система образования погибнет. Что вырастет на обломках, зависит от нас с вами. И начинать растить альтернативу нужно уже сегодня.

Учитесь говорить "нет" нынешней системе образования в пользу ребенка. Сейчас нет ничего из списка "обязательно для всех".

Давайте расставлять приоритеты. Это система образования существует для наших детей, а не дети существуют для системы образования.

Готовы ли вы защитить своего ребенка от школьной системы лицемерия, двойной морали и лакейства в обмен на хорошие оценки?

Учителям

Выносить сор из избы. Главный итог последних месяцев: самое страшное для чиновника — это персональная ответственность и гласность.

Проговоренное вслух, опубликованное с указанием фамилии ответственного, производит просто магический эффект.

Рассказывайте правду СМИ, публикуйте документы. Вас заставляют сдавать деньги, например, на подписку — пишите жалобы в Министерство образования. Не позволяйте брать себя в заложники.

Министр говорит, что "ему никто не жаловался" из-за переноса времени занятий. Знаете, что самое противное? Ему, скорее всего, действительно никто не жаловался. Так сделайте так, чтоб его завалило жалобами. Пишите официальные письма, регистрируйте их, требуйте ответа.

И еще. Не срывайтесь на детях. Это не они заставляют вас заполнять бессмысленные бумаги и дежурить у фонтанов в день ВДВ.

Всем

Нам нужно понять, что система образования — это 120 000 чиновников. Вместе они безликая, инертная, бездушная масса. С массой бороться бессмысленно, но с каждым из этих людей отдельно можно и нужно разговаривать.

В конце концов, нет системы — есть люди.

А эти люди — это и мы с вами. Это мы "добровольно" сдаем деньги на "Юного спасателя", "Освод" и "Красный крест".

Это мы платим каждый год за новые учебники, склепанные за полгода.

Это мы разрешаем гонять наших детей на праздничные массовки.

Но если изменятся люди, изменится и система.

У нее не будет другого выхода.

Чего мы всем нам искренне и желаем.

С наступающим!

Евгения Пастернак

Андрей Жвалевский

Евгений Ливянт

Кристина Витушко

Сергей Корнилов

Оригинал — на сайте " Родителям подростков ". Мнение колумнистов может не совпадать с позицией редакции.