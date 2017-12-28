Голос Нью-Йорка: Ив Корнелиус исполнит в Минске золотую коллекцию песен о любви

Проект «Международной джаз в Минске» открывает сезон легенд и поздравляет с Новым годом всех меломанов, объявив о своем подарке. 15 февраля в Большом зале Белгосфилармонии, а 16 февраля в Гомельском общественно-культурном центре свою новую программу исполнит американская джаз-дива Ив Корнелиус (Eve Cornelious), наследница Эллы Фитцджеральд и Сары Воэн.





Вот уже совсем скоро откроется очередной сезон джазовых вечеров в Белгосфилармонии, и первой в 2018 году выйдет на сцену вокалистка из Нью-Йорка — к нам едет Ив Корнелиус. Чем же она знаменита? Организаторы собрали самые важные факты о ней.

Авторитетное издание Jazz Times, а точнее Уиллард Дженкинс, назвал Ив наиболее достойной наследницей великих Эллы Фитцджеральд и Сары Воэн:

— Голосу Ив присущи красивые, плавные переливы и чувство юмора, что глубоко трогает слушателя. Она искусно свингует и никогда не злоупотребляет техникой скэта. Ив очень осторожно обращается с музыкальным материалом, не торопя лирическую часть, позволяя мелодии литься, ощущая всю композицию в целом.

Выпускница Манхэттенской высшей школы музыки, Ив — обладательница степени бакалавра и в музыке, и в бизнес-управлении. Она закончила курс менеджмента в Hampton University, прошла обучение на отделении музыкально-джазового исполнительства в Central University Северной Каролины. Сегодня Ив сама преподает джазовое искусство в Университете Восточной Каролины. Она активно пропагандирует джаз для людей самых разных возрастов, ей принадлежит авторство программы для подростков — The Shepard JaZz Camp и идея вокального джазового фестиваля JaZzVoxfest.

Корнелиус записывалась с такими звездами современного джаза, как Рэмси Льюис, Чучо Вальдес, Джон Хендрикс, Рой Харгроув и другими. Она одна из немногих джазовых вокалисток с непредсказуемой музыкальной изобретательностью, заслужившая восторженное одобрение музыкальных критиков по всему миру. Внимание же широкой публики Ив привлекла и с телеэкранов: ее участие в популярном музыкальном шоу BET’s Jazz Discovery отмечено титулом «Джазовый вокал года».

Исключительно аккуратное отношение к музыкальным обработкам композиций таких джаз-гигантов, как Сара Воэн, Элла Фицджеральд, Кармен Макрэй и Билли Холидей, выгодно отличает Корнелиус от многих современных джазовых вокалисток. Она, таким образом, продолжает вокальную джазовую традицию великих исполнительниц прошлого. Ив в совершенстве владеет скэтом, ориентируясь в этой технике на своего кумира Эллу Фицджеральд, которая в свое время стерла границу между голосом и инструментом.

Безусловный лидер, на сцене Ив никогда не выпячивает свою персону перед ансамблем. И в этом залог безупречного союза, которым наслаждается каждый в зрительном зале. В этот раз в Минске и Гомеле Ив Корнелиус исполнит песни о любви из программы Great American Songbook — это песни из золотого фонда американского джаза — в сопровождении международного джазового трио: Алессандро Д’Анна (ударные, Италия), Андреа Реа (клавиши, Италия), Арк Овруцкий (бас, США).

Концерт в Минске:

15 февраля, 19.00

Белгосфилармония (пр.Независимости, 50)

Билеты от 15 до 60р. Купить билет Концерт в Гомеле:

16 февраля, 19.00

Гомельский областной общественно-культурный центр (ул.Ланге, 17)

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