Минское «Динамо» приняло решение расстаться с украинским форвардом Александром Матерухиным.



Фото: Дарья Бурякина

В этом сезоне Матерухин провел за «зубров» 24 игры, в которых набрал 5 (0+5) очков, после чего был переведен в «Динамо-Молодечно».

Отметим, что в прошлом году Александр Матерухин был лучшим снайпером минского «Динамо», забросив 22 шайбы в 59 матчах.

Всего за в Континентальной хоккейной лиге за минский клуб в КХЛ нападающий провел 234 матча, в которых отметился 101 (59+42) результативным баллом.