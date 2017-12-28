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Минское "Динамо" рассталось с лучшим снайпером прошлого сезона

29.12.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» приняло решение расстаться с украинским форвардом Александром Матерухиным.


Фото: Дарья Бурякина

В этом сезоне Матерухин провел за «зубров» 24 игры, в которых набрал 5 (0+5) очков, после чего был переведен в «Динамо-Молодечно».

Отметим, что в прошлом году Александр Матерухин был лучшим снайпером минского «Динамо», забросив 22 шайбы в 59 матчах.

Всего за в Континентальной хоккейной лиге за минский клуб в КХЛ нападающий провел 234 матча, в которых отметился 101 (59+42) результативным баллом.

 
 
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В этом сезоне Матерухин провел за "зубров" 24 игры, в которых набрал 5 (0+5) очков, после чего был переведен в "Динамо-Молодечно".

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