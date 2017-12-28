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Автомобилисты под Минском выстроились в гигантскую снежинку

29.12.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
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Автомобилисты из Минска выстроились в огромную снежинку. Такой флешмоб проводился впервые. Его организовали участники автосообщества «Автопомощь Беларусь AHELPBY».


Фото из социальной сети

На предложение откликнулось порядка 140 автомобилистов, в том числе были задействованы один эвакуатор и мотоцикл. Снежинка получилась около 70 метров в длину и столько же в ширину.

Видео «Автопомощь Беларусь AHELPBY»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 100
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В мероприятии приняло участие порядка 140 автомобилей, один эвакуатор и мотоцикл.

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