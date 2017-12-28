Автомобилисты под Минском выстроились в гигантскую снежинку

Автомобилисты из Минска выстроились в огромную снежинку. Такой флешмоб проводился впервые. Его организовали участники автосообщества «Автопомощь Беларусь AHELPBY» .



Фото из социальной сети

На предложение откликнулось порядка 140 автомобилистов, в том числе были задействованы один эвакуатор и мотоцикл. Снежинка получилась около 70 метров в длину и столько же в ширину.

Видео «Автопомощь Беларусь AHELPBY»