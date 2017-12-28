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Автомобилисты под Минском выстроились в гигантскую снежинку
Автомобилисты из Минска выстроились в огромную снежинку. Такой флешмоб проводился впервые. Его организовали участники автосообщества
На предложение откликнулось порядка 140 автомобилистов, в том числе были задействованы один эвакуатор и мотоцикл. Снежинка получилась около 70 метров в длину и столько же в ширину.
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В мероприятии приняло участие порядка 140 автомобилей, один эвакуатор и мотоцикл.
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