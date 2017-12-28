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Повжик: новые месторождения нефти стали новогодним подарком

29.12.2017 11:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Два новых нефтяных месторождения — Восточно-Макановичское и Западно-Гировское — открыты в Беларуси, они расположены в Речицком районе Гомельской области.

Повжик: новые месторождения нефти стали новогодним подарком
© Sputnik / Сергей Лескеть
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

"Новые месторождения — это очень нехарактерно для Беларуси. Потенциал известен, большие месторождения уже открыты, и это уже в результате разведки мы открываем новые месторождения", — сказал Повжик.

В новых месторождениях нефть нашли на глубине в 4200 метров. Это совершенно стандартная глубина, чуть выше средней глубины залегания в Беларуси, отметил собеседник Sputnik.

Восточно-Макановичское месторождение будет введено в эксплуатацию в январе, Западно-Гировское — в первом квартале 2018 года. Нефть в белорусских месторождениях добывается тогда, когда это оправдано, а в нынешней ситуации это оправдано, подчеркнул зам гендиректора "Белоруснефти".

"По Восточно-Макановичскому около 900 тысяч тонн — это геологические запасы, это все, что там есть. С учетом тех технологий, методов и способов добычи, которыми мы располагаем, мы рассчитываем добыть 389 тысяч тонн. По второму оценки еще рано делать, потому что только закончено бурение скважины", — рассказал Повжик.

Повжик: новые месторождения нефти стали новогодним подарком
© Pixabay
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С 1965 года Припятский прогиб был неоднократно проверен геологами "вдоль и поперек", но, тем не менее, нефть там продолжают находить. До настоящего момента на балансе "Белоруснефти" было 83 месторождения. Это не слишком большое количество, отметил собеседник.

"Белорусская нефть у нас не перерабатывается, мы говорим о том, что она поставляется на экспорт, то есть реализуется", — рассказал Повжик.

Фрагмент беседы с заместителем генерального директора по геологии РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Петром Повжиком слушайте на  радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Заместитель генерального директора по геологии РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Петр Повжик рассказал радио Sputnik Беларусь о двух новых...

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