Повжик: новые месторождения нефти стали новогодним подарком /

Два новых нефтяных месторождения — Восточно-Макановичское и Западно-Гировское — открыты в Беларуси , они расположены в Речицком районе Гомельской области.



© Sputnik / Сергей Лескеть Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

"Новые месторождения — это очень нехарактерно для Беларуси. Потенциал известен, большие месторождения уже открыты, и это уже в результате разведки мы открываем новые месторождения", — сказал Повжик.

В новых месторождениях нефть нашли на глубине в 4200 метров. Это совершенно стандартная глубина, чуть выше средней глубины залегания в Беларуси, отметил собеседник Sputnik.

Восточно-Макановичское месторождение будет введено в эксплуатацию в январе, Западно-Гировское — в первом квартале 2018 года. Нефть в белорусских месторождениях добывается тогда, когда это оправдано, а в нынешней ситуации это оправдано, подчеркнул зам гендиректора "Белоруснефти".

"По Восточно-Макановичскому около 900 тысяч тонн — это геологические запасы, это все, что там есть. С учетом тех технологий, методов и способов добычи, которыми мы располагаем, мы рассчитываем добыть 389 тысяч тонн. По второму оценки еще рано делать, потому что только закончено бурение скважины", — рассказал Повжик.

С 1965 года Припятский прогиб был неоднократно проверен геологами "вдоль и поперек", но, тем не менее, нефть там продолжают находить. До настоящего момента на балансе "Белоруснефти" было 83 месторождения. Это не слишком большое количество, отметил собеседник.

"Белорусская нефть у нас не перерабатывается, мы говорим о том, что она поставляется на экспорт, то есть реализуется", — рассказал Повжик.

Фрагмент беседы с заместителем генерального директора по геологии РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Петром Повжиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.