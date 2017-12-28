Население Земли 1 января достигнет 7, 444 млрд человек

Жителей Земли за один год стало больше на 78,5 миллиона человек, и 1 января 2018 года составит цифру 7, 444 миллиарда.

Такие результаты обнародовало Бюро переписи США, выступившее с прогнозом о численности человечества.

По данным экспертов, за минувший год прирост населения планеты составит 1,07%.

Ожидается, что «в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека».

В начале XI века количество обитателей Земли равнялось 310 миллионам человек, в 1900 году – 1,6 миллиардам. В 1999 году на Земле проживало уже 6 миллиардов человек, в 2011 – 7 миллиардов.