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Бюджетное финансирование будет оказываться 23 государственным СМИ в 2018 году

29.12.2017 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Бюджетное финансирование будет оказываться 23 государственным СМИ в 2018 году

Совет Министров утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета.

Соответствующее решение содержится в постановлении №1004 от 26 декабря 2017 года.

Согласно документу, поддержка из республиканского бюджета будет оказываться в 2018 году редакциям 23 печатных средств массовой информации. Это журналы "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Беларусь. Belarus", "Белорусская нива", "Бярозка", "Вместе!", "Вясёлка", "Журнал специального назначения", а также газеты "Звязда", "Знамя юности", "Зорька", "Культура", "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Народная асвета", "Народная газета", "Нёман", "Полымя", "Родная прырода", "Рэспубліка", "Советская Белоруссия", "Спортивная панорама", The Minsk Times (приложение "Голас Радзімы").

Отметим, что это только СМИ, финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета.  Между тем, местные власти также определяют и перечень региональных СМИ, получающих поддержку государства.

 
 
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Совет Министров утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета.

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