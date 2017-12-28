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Какие бонусы и в каких случаях будут начислять банкирам
Изменения, которые касаются начисления годовых бонусов работникам банков (в том числе руководителям), утверждены Национальным банком Беларуси.
Оно вносит изменения и дополнения в постановление от 11 сентября 2013 г. № 524 «О некоторых вопросах оплаты труда» в части оплаты труда работникам и руководителям банков.
В новом документе сказано, что размеры оплаты труда руководителей будут еще больше зависеть от сроков получения результатов деятельности банка, принятых рисков, характера и масштаба совершаемых операций и степени выполнения показателей.
Планируется также внедрение механизма так называемого «отложенного бонуса», когда годовой бонус будет выплачиваться частями в течение нескольких лет.
Предусмотрены прочие меры в отношении банковских работников.
Ранее в Нацбанке заявили, что планируется
Напомним, президент Беларуси 16 ноября, заслушивая доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций,
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Изменения, которые касаются начисления годовых бонусов работникам банков (в том числе руководителям), утверждены Национальным банком Беларуси.
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