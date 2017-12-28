Какие бонусы и в каких случаях будут начислять банкирам

Изменения, которые касаются начисления годовых бонусов работникам банков (в том числе руководителям), утверждены Национальным банком Беларуси.

Постановление от 22 декабря 2017 г. No 528 официально опубликовано 29 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Оно вносит изменения и дополнения в постановление от 11 сентября 2013 г. № 524 «О некоторых вопросах оплаты труда» в части оплаты труда работникам и руководителям банков.

В новом документе сказано, что размеры оплаты труда руководителей будут еще больше зависеть от сроков получения результатов деятельности банка, принятых рисков, характера и масштаба совершаемых операций и степени выполнения показателей.

Планируется также внедрение механизма так называемого «отложенного бонуса», когда годовой бонус будет выплачиваться частями в течение нескольких лет.

Предусмотрены прочие меры в отношении банковских работников.

Ранее в Нацбанке заявили, что планируется расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников. Нацбанк сообщал, что обяжет банки иметь локальный акт, определяющий вопросы вознаграждения сотрудников банка, а также фиксированные и нефиксированные выплаты. Должны быть защищены интересы всего персонала.