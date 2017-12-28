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Новогодняя ночь 2018 на улицах Минска: места гуляний, салют, транспорт
29.12.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Новый год – пожалуй, самый массовый и по-настоящему народный праздник. Встречать его многие предпочитают дома, другие – в кафе и ресторанах, третьи – на курортах, а многие выходят на улицы города и празднуют его вместе со всей страной.
Уверены, что приближение нового, 2018-го не станет исключением. Традиционно в Минске отпраздновать вместе со всеми вечером 31 декабря и ночью 1 января выйдут десятки тысяч человек.
© Sputnik/
Уже определены и места праздничных гуляний в новогоднюю ночь – их будет несколько в каждом районе столицы. Конечно, самые большие гуляния запланированы на Новый год у Дворца Спорта и Национальной библиотеки.
Но в центр города ехать не обязательно – в специальной инфографике Sputnik есть все адреса мест массовых гуляний в честь Нового года. Для удобства здесь же – и информация о расписании общественного транспорта в новогоднюю ночь: до которого часа будет ходить транспорт 1 января.
Подробная информация о местах гуляний на Новый год в Минске и работе городского транспорта – в инфографике.
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Где пройдут гулянья в честь наступления Нового 2018 года в Минске и как будет работать общественный транспорт – все самое важное в праздновании приближения года...
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