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Какие печатные СМИ получат господдержку в 2018 году?

29.12.2017 12:48 — Разное | БДГ  
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Финансовая поддержка из государственного бюджета в 2018 году будет оказана 23 печатным СМИ.

Это свидетельствует из постановления Совмина №1004 от 26 декабря 2017 года, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале 29 декабря.

Бюджетное финансирование получат: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Бярозка», «Вместе!», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда», «Знамя юности», «Зорька», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Спортивная панорама», The Minsk Times (приложение «Голас Радзімы»).

В 2018 году из республиканского бюджета на поддержку СМИ будет выделено 112,9 млн рублей. Из этой суммы на телевидение и радиовещание пойдет 95,7 млн рублей. Печатные республиканские СМИ и издательства получат 5,98 млн рублей.

Финансирование из местных бюджетов получат районные и областные средства массовой информации. Так, из бюджета Минска на периодическую печать и издательства в 2018 году выделят 3,5 миллиона рублей, сообщает портал «Белорусы и рынок».

 
Теги: Минск
 
 
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Финансовая поддержка из государственного бюджета в 2018 году будет оказана 23 печатным СМИ. Это свидетельствует из постановления Совмина №1004 от 26 декабря 2017 года,...

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