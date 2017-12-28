Какие печатные СМИ получат господдержку в 2018 году?

Финансовая поддержка из государственного бюджета в 2018 году будет оказана 23 печатным СМИ.

Это свидетельствует из постановления Совмина №1004 от 26 декабря 2017 года, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале 29 декабря.

Бюджетное финансирование получат: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Бярозка», «Вместе!», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда», «Знамя юности», «Зорька», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Спортивная панорама», The Minsk Times (приложение «Голас Радзімы»).

В 2018 году из республиканского бюджета на поддержку СМИ будет выделено 112,9 млн рублей. Из этой суммы на телевидение и радиовещание пойдет 95,7 млн рублей. Печатные республиканские СМИ и издательства получат 5,98 млн рублей.