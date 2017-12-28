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Баранец: Польша – запевала в скулящем хоре НАТО
29.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Известный российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец прокомментировал новую военную доктрину Польши и рассказал о поставках в страну "новой-старой" военной техники из США.
"Когда были учения "Запад 2017", Мацеревич сделал заявление, которое напугало и Польшу, и Запад, и Европу, и даже США. Он сказал, что "под шумок" учений Россия нанесет ядерные удары по Польше, на что один из польских министров заявил, что Мацеревичу пора срочно пройти медицинскую диспансеризацию. Теперь о танках. Американцы щедро делятся с Польшей старьем, и когда за полцены, когда бесплатно отдают полякам, чему те несказанно рады. Кроме того существует доктрина НАТО, которая предусматривает усиление военных группировок неподалеку от границ Союзного государства, где Польше отведена роль авангарда", — сказал эксперт.
Полный комментарий Виктора Баранца слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский военный эксперт Виктор Баранец комментирует размещение польских танков вблизи границ Союзного государства и заявления министра обороны...
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