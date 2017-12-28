Баранец: Польша – запевала в скулящем хоре НАТО /

Новейшие образцы военной техники, включая танки, будут дислоцироваться на востоке Польши , вблизи границ Союзного государства России и Беларуси, что является реализацией новой стратегии обороны, об этом заявил накануне польский министр обороны Антоний Мацеревич.



© AFP/ PATRIK STOLLARZ Польша подтягивает танки Leopard 2A5 к белорусской границе

Известный российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец прокомментировал новую военную доктрину Польши и рассказал о поставках в страну "новой-старой" военной техники из США.

"Когда были учения "Запад 2017", Мацеревич сделал заявление, которое напугало и Польшу, и Запад, и Европу, и даже США. Он сказал, что "под шумок" учений Россия нанесет ядерные удары по Польше, на что один из польских министров заявил, что Мацеревичу пора срочно пройти медицинскую диспансеризацию. Теперь о танках. Американцы щедро делятся с Польшей старьем, и когда за полцены, когда бесплатно отдают полякам, чему те несказанно рады. Кроме того существует доктрина НАТО, которая предусматривает усиление военных группировок неподалеку от границ Союзного государства, где Польше отведена роль авангарда", — сказал эксперт.

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