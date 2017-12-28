ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Баранец: Польша – запевала в скулящем хоре НАТО

29.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Новейшие образцы военной техники, включая танки, будут дислоцироваться на востоке Польши, вблизи границ Союзного государства России и Беларуси, что является реализацией новой стратегии обороны, об этом заявил накануне польский министр обороны Антоний Мацеревич.

Баранец: Польша – запевала в скулящем хоре НАТО
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Польша подтягивает танки Leopard 2A5 к белорусской границе

Известный российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец прокомментировал новую военную доктрину Польши и рассказал о поставках в страну "новой-старой" военной техники из США.

"Когда были учения "Запад 2017", Мацеревич сделал заявление, которое напугало и Польшу, и Запад, и Европу, и даже США. Он сказал, что "под шумок" учений Россия нанесет ядерные удары по Польше, на что один из польских министров заявил, что Мацеревичу пора срочно пройти медицинскую диспансеризацию. Теперь о танках. Американцы щедро делятся с Польшей старьем, и когда за полцены, когда бесплатно отдают полякам, чему те несказанно рады. Кроме того существует доктрина НАТО, которая предусматривает усиление военных группировок неподалеку от границ Союзного государства, где Польше отведена роль авангарда", — сказал эксперт.   

Тиханский: на наших рубежах уже не только польские танки >>

Лукашенко рассказал, чем ответит НАТО и вооружающейся Европе >>

Полный комментарий Виктора Баранца слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский военный эксперт Виктор Баранец комментирует размещение польских танков вблизи границ Союзного государства и заявления министра обороны...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты сборной Беларуси победили японцев и вышли в финал турнира в Гданьске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика