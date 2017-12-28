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Белорусские участницы "Ты супер! Танцы" веселились на проекте

29.12.2017 12:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ребята в ходе конкурса "Ты супер! Танцы" не только соревновались в хореографическом искусстве, но и посещали самые разнообразные достопримечательности и встречались с известными людьми.

Мария Родионова и Каролина Томашевич смогли поучаствовать в мастер-классе от балета "Тодес", встретиться с Анатолием Вассерманом, узнать секреты мастерства от знаменитой балерины Любови Андреевой.

В перерывах между репетициями ребята гуляли по Москве, Санкт-Петербургу, знакомились с историей в Царском селе. А после посещения оперы "Рождественская сказка" юные танцовщики встретились с прославленным дирижером Валерием Гергиевым.

Sputnik собрал лучшие моменты из путешествий и встреч белорусских участниц международного проекта "Ты супер! Танцы".

 
 
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Международный проект "Ты супер! Танцы" стартовал в начале сентября. Беларусь на нем представляли Мария Родионова и Каролина Томашевич. Смотрите в фотоленте Sputnik, с...

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