|
Белорусские участницы "Ты супер! Танцы" веселились на проекте
29.12.2017 12:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Ребята в ходе конкурса "Ты супер! Танцы" не только соревновались в хореографическом искусстве, но и посещали самые разнообразные достопримечательности и встречались с известными людьми.
В перерывах между репетициями
Sputnik собрал лучшие моменты из путешествий и встреч белорусских участниц международного проекта "Ты супер! Танцы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный проект "Ты супер! Танцы" стартовал в начале сентября. Беларусь на нем представляли Мария Родионова и Каролина Томашевич. Смотрите в фотоленте Sputnik, с...
|
Архив (Разное)
Комментарии