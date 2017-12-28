Ребята в ходе конкурса "Ты супер! Танцы" не только соревновались в хореографическом искусстве, но и посещали самые разнообразные достопримечательности и встречались с известными людьми.

Мария Родионова и Каролина Томашевич смогли поучаствовать в мастер-классе от балета "Тодес", встретиться с Анатолием Вассерманом, узнать секреты мастерства от знаменитой балерины Любови Андреевой.

В перерывах между репетициями ребята гуляли по Москве, Санкт-Петербургу, знакомились с историей в Царском селе. А после посещения оперы "Рождественская сказка" юные танцовщики встретились с прославленным дирижером Валерием Гергиевым.

Sputnik собрал лучшие моменты из путешествий и встреч белорусских участниц международного проекта "Ты супер! Танцы".