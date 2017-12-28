Phonearena назвал лучшие гаджеты 2017 года

Известный «гаджетовый» ресурс PhoneArena опубликовал собственный рейтинг из лучших устройств, представленных в уходящем году. Приводим выдержки из их материала.





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Лучший смартфон по соотношению цены и качества

Первое место: OnePlus 5T





Обозреватель PhoneArena отметил, что несмотря на отсутствие технологий защиты от воды и беспроводной зарядки, гаджет может похвастаться отличной производительностью и временем автономной работы. Проблем с экраном и качеством фотографий для девайса за 500 долларов также нет.

В нашем обзоре мы также назвали OnePlus 5T одним из самых быстрых смартфонов 2017 года. К дополнительным плюсам отнесем функцию разблокировки аппарата сканированием лица пользователя, которая зачастую работает быстрее, чем на более дорогом iPhone X.

Второе место: Moto G5S Plus



Фото: Digital Trends

Цена смартфона составляет около 250 долларов. За эти деньги, по мнению PhoneArena, пользователи с ограниченным бюджетом получат аппарат с достаточно высокой производительностью, которой хватит на выполнение любых задач.

К техническим характеристикам гаджета относится 5,5-дюймовйы экран разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессор Snapdragon 625, 3/32 ГБ памяти, а также аккумулятор емкостью в 3000 мАч. Разрешение обоих модулей сдвоенной основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп.

Лучший планшет

Первое место: iPad Pro 10.5





Лучшим планшетом года iPad Pro с экраном на 10,5 дюймов стал за счет максимальной производительности, долгого времени автономной работы, качественного дисплея с частотой развертки в 120 Гц, отличных динамиков, поддержки пера Apple Pencil, а также большого количества доступных для установки приложений.

В нашем обзоре мы также отметили названые выше плюсы устройства. При этом использовать iPad Pro в качестве единственной рабочей станции, заменяющей полноценный ноутбук, пока сложно.

Второе место: Samsung Galaxy Tab S3

Если вам по какой-либо причине не подходит iPad Pro, то Galaxy Tab S3 от компании Samsung — лучшая альтернатива.



Фото: PCMag

Эта модель не может похвастаться столь высокой производительностью и наличием большого количества оптимизированных приложений, зато оснащается великолепным экраном с поддержкой HDR 10 и громкими динамиками. Кроме того, в комплекте с устройством поставляется фирменный стилус S Pen.

Лучшие смарт-часы

Первое место: Apple Watch Series 3





По мнению обозревателя PhoneArena, Apple Watch Series 3 заслуживают первого места за счет удобной и легкой конструкции, быстрой работы, устойчивости к воде, а также хорошо действующей функции подсчета пройденных шагов. Кроме того, для Apple Watch создано много разнообразных приложений.

Второе место: Samsung Gear Sport



Фото: CNET

Как и в случае с планшетами, у Samsung есть отличная альтернатива гаджетам Apple — часы Gear Sport. По мнению PhoneArena, они хуже справляются с отслеживанием физических упражнений, но оснащаются качественным круглым дисплеем с вращающейся ободом для навигации по меню. Кроме того, аппарат защищен от попадания воды и пыли.

Лучший смартфон

Первое место: iPhone X





К основным плюсам iPhone X, позволявшим занять ему первое место, относятся качественные снимки с основной и фронтальной камер, OLED-дисплей, мощное «железо», удобные жесты управление iOS, а также система разблокировки лицом пользователя Face ID.

К минусам устройства в PhoneArena отнесли лишь вырез в верхней части дисплея, который делает дизайн смартфона за 1000 долларов (в Беларуси гаджет стоит около 1520 долларов, читайте наш обзор ) незавершенным.

Второе место: Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8



Фото: engadget

Обозреватель PhoneArena уточняет, что флагманские смартфоны Samsung были очень близки к званию лучших аппаратов 2017 года. Galaxy Note 8 (смотрите наш обзор ) больше всего подходит энтузиастам и пользователям, которым необходима хорошая камера и максимальная производительность.

Samsung Galaxy S8 является примером того, каким должен быть дизайн безрамочных аппаратов с закругленными экранами. Кроме того, оба смартфона оснащаются яркими дисплеями и технологией защиты от воды и пыли.

Смотрите, сколько у нас стоят некоторые из представленных выше смартфонов: