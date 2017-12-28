Гандболисты сборной Беларуси победили японцев и вышли в финал турнира в Гданьске

Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали на Кубке четырех наций в польском Гданьске, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Пресс-служба БФГ

28 декабря в первом полуфинальном матче подопечные Юрия Шевцова переиграли команду Японии со счетом 31:27 (14:11).

В составе победителей самым результативным стал Владислав Кулеш, забросивший 8 мячей. Кроме него ворота японцев поражали: Артур Карвацкий — 5, Никита Вайлупов — 4, Артем Королек — 3, Глеб Гарбуз, Андрей Юринок, Александр Подшивалов — по 2, Максим Бабичев, Борис Пуховский, Вадим Гайдученко, Вячеслав Бохан, Николай Алехин — 1.

29 декабря в решающем поединке за главный приз соревнований белорусские гандболисты встретятся со сборной Польши, которая накануне взяла верх над командой Бахрейна — 26:18 (12:10).

После завершения турнира в Гданьске белорусские гандболисты продолжат подготовку к финальному турниру чемпионата Европы (Хорватия, 12−28 января). Они будут тренироваться в Минске, а 4 января отправятся в Испанию на 43-й по счету турнир памяти Доминго Барсенаса.