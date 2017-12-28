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Умер бывший главный тренер сборной Беларуси по биатлону

29.12.2017 13:44 — Разное | Tut.by  
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29 декабря 2017 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Владимир Плаксин, сообщает пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

Владимир Плаксин. Фото с сайта biathlon.by

Владимир Плаксин родился в 1949 году в Минской области. Мастер спорта СССР, в составе сборной команды БССР принимал участие в Спартакиадах Советского Союза. После окончания спортивной карьеры длительное время работал государственным тренером Беларуси по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды Беларуси по биатлону, председателем директората национальных команд Министерства спорта и туризма.

Возглавлял штаб национальной сборной на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал. В 1996, 1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.

Владимир Плаксин в числе других спортивных руководителей стоял у истоков создания отечественного биатлона в новейшей истории суверенной Беларуси.

За особые заслуги ему присвоено звание заслуженного тренера Беларуси по биатлону.

— Коллеги и многочисленные ученики Владимира Николаевича запомнили его как трудолюбивого, доброжелательного, справедливого, корректного человека, который посвятил свою жизнь спорту, отдавая себя работе и достигая поставленных целей, относился к своим воспитанникам с уважением и любовью, — говорится в сообщении Белорусской федерации биатлона, которая выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Плаксина.

 
 
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29 декабря 2017 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси Владимир Плаксин.

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