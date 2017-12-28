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Новые подробности ДТП: автобус в Москве протаранил остановку с людьми

29.12.2017 13:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В результате ДТП острадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами.

Новые подробности ДТП: автобус в Москве протаранил остановку с людьми
© Фото: Facebook/ Николай Н. Сыщиков
Автобус в Москве снова въехал в остановку, есть жертвы

Автобус, врезавшийся в остановку в Москве, подрезал таксист, легковой автомобиль принадлежит таксомоторной компании, которая имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 15 миллионов рублей. 

Сразу после аварии был задержан виновник ДТП. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция опрашивает водителя, "подрезавшего"автобус.

Медики проверили состояние водителя автобуса. На момент аварии он был здоров и чувствовал себя хорошо, сообщает департамент транспорта Москвы. По месту работы имеет положительные характеристики

 
 
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В пятницу в Москве на улице Сходненской рейсовый автобус врезался в остановку. Смотрите на видео кадры с места ДТП.

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