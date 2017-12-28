Новые подробности ДТП: автобус в Москве протаранил остановку с людьми

В результате ДТП острадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами.

Автобус, врезавшийся в остановку в Москве, подрезал таксист, легковой автомобиль принадлежит таксомоторной компании, которая имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 15 миллионов рублей.

Сразу после аварии был задержан виновник ДТП. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция опрашивает водителя, "подрезавшего"автобус.

Медики проверили состояние водителя автобуса. На момент аварии он был здоров и чувствовал себя хорошо, сообщает департамент транспорта Москвы. По месту работы имеет положительные характеристики