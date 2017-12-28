ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как справиться с праздничной хандрой

29.12.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Благодаря соцсетям возникает обманчивое впечатление, что все вокруг, в отличие от вас, отлично проводят время и наслаждаются жизнью.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— Существует такое давление со стороны общества, что в праздники обязательно нужно радоваться и веселиться, и те, кто не испытывает в этот период подобных эмоций, чувствуют себя изгоями, оттесненными на обочину жизни, — пояснил HealthDay психиатр Ричард Катанзаро (Richard Catanzaro).

Помимо тревожности и депрессии, в долгие зимние праздники часто накатывает печаль об ушедших друзьях и родственниках, чувство накопившейся за год усталости, сожаление о растраченных на подарки деньгах, и так далее.

Катанзаро дает несколько рекомендаций, которые помогут не дать праздничной хандре завладеть вами:

  • Относитесь к своим чувствам осознанно. Даже если у вас нет настроения веселиться, попробуйте заняться чем-то другим, проводите больше времени с друзьями.
  • На семейных сборищах старайтесь не говорить о политике и других спорных темах, которые могут вызвать негативные эмоции.
  • Вместо того чтобы сидеть в соцсетях, лучше общайтесь с людьми лично или по телефону.
  • Побольше спите, а ешьте и пейте умеренно.
  • Делайте что-нибудь хорошее для других, которым не так повезло в жизни, и в вашем существовании появится смысл и цель.

Если вы ощущаете симптомы депрессии, не сидите в изоляции, предупреждает Катанзаро.

Читайте также
Год без негатива. Как перестать думать о плохом и стать счастливым
"Как можно новогоднюю ночь провести с вилкой?" Вегетарианка о том, как не делать культ из еды
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря соцсетям возникает обманчивое впечатление, что все вокруг, в отличие от вас, отлично проводят время и наслаждаются жизнью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новые подробности ДТП: автобус в Москве протаранил остановку с людьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика