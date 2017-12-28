Как справиться с праздничной хандрой

Благодаря соцсетям возникает обманчивое впечатление, что все вокруг, в отличие от вас, отлично проводят время и наслаждаются жизнью.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

— Существует такое давление со стороны общества, что в праздники обязательно нужно радоваться и веселиться, и те, кто не испытывает в этот период подобных эмоций, чувствуют себя изгоями, оттесненными на обочину жизни, — пояснил HealthDay психиатр Ричард Катанзаро (Richard Catanzaro).

Помимо тревожности и депрессии, в долгие зимние праздники часто накатывает печаль об ушедших друзьях и родственниках, чувство накопившейся за год усталости, сожаление о растраченных на подарки деньгах, и так далее.

Катанзаро дает несколько рекомендаций, которые помогут не дать праздничной хандре завладеть вами:

Относитесь к своим чувствам осознанно. Даже если у вас нет настроения веселиться, попробуйте заняться чем-то другим, проводите больше времени с друзьями.

На семейных сборищах старайтесь не говорить о политике и других спорных темах, которые могут вызвать негативные эмоции.

Вместо того чтобы сидеть в соцсетях, лучше общайтесь с людьми лично или по телефону.

Побольше спите, а ешьте и пейте умеренно.

Делайте что-нибудь хорошее для других, которым не так повезло в жизни, и в вашем существовании появится смысл и цель.

Если вы ощущаете симптомы депрессии, не сидите в изоляции, предупреждает Катанзаро.