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Как справиться с праздничной хандрой
Благодаря соцсетям возникает обманчивое впечатление, что все вокруг, в отличие от вас, отлично проводят время и наслаждаются жизнью.
— Существует такое давление со стороны общества, что в праздники обязательно нужно радоваться и веселиться, и те, кто не испытывает в этот период подобных эмоций, чувствуют себя изгоями, оттесненными на обочину жизни, —
Помимо тревожности и депрессии, в долгие зимние праздники часто накатывает печаль об ушедших друзьях и родственниках, чувство накопившейся за год усталости, сожаление о растраченных на подарки деньгах, и так далее.
Катанзаро дает несколько рекомендаций, которые помогут не дать праздничной хандре завладеть вами:
Если вы ощущаете симптомы депрессии, не сидите в изоляции, предупреждает Катанзаро.
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Благодаря соцсетям возникает обманчивое впечатление, что все вокруг, в отличие от вас, отлично проводят время и наслаждаются жизнью.
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