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Саснович вышла во 2-й круг квалификации турнира в Брисбене, Лапко выбыла
Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла во 2-й круг квалификации турнира серии Premier в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.
В стартовом поединке Александра Саснович в двух сетах справилась с американкой Джулией Боузрап (№ 135) — 6:1, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет австралика Изабель Уоллас (№ 235).
Другая белоруска Вера Лапко (№ 134) выбыла уже в первом круге квалификации, уступив представительнице Украины Даяне Ястремской (№ 188) — 2:6, 4:6.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла во 2-й круг квалификации турнира серии Premier в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700...
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