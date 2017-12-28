Саснович вышла во 2-й круг квалификации турнира в Брисбене, Лапко выбыла

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла во 2-й круг квалификации турнира серии Premier в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.

В стартовом поединке Александра Саснович в двух сетах справилась с американкой Джулией Боузрап (№ 135) — 6:1, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет австралика Изабель Уоллас (№ 235).

Другая белоруска Вера Лапко (№ 134) выбыла уже в первом круге квалификации, уступив представительнице Украины Даяне Ястремской (№ 188) — 2:6, 4:6.