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Суд Азаренко, дело Веремко, побег Блашко. Самые громкие скандалы года в белорусском спорте
Профессиональный спорт отнюдь не заканчивается с финальным свистком, финишной линией или победным розыгрышем. Большое значение играет и то, что происходит за пределами арен — в кабинетах, а иногда и судах. SPORT.TUT.BY вспоминает самые скандальные истории 2017 года в белорусском спорте, случившиеся вне спортивных стадионов.
«Дело Веремко» едва не прервало гегемонию БАТЭ
35-летний голкипер БАТЭ Сергей Веремко, хотя и сыграл всего в 5 поединках минувшего чемпионата, стал самым популярным футболистом во второй половине сезона. Скандальное
Началось все 6 августа, когда
БАТЭ подал апелляцию, дело обрастало загадочными, противоречивыми и нелепыми подробностями. Появилась информация о некорректных реквизитах в документе для оплаты штрафа, и даже подвергалось сомнению то, ходил ли вообще Веремко в банк, чтобы оплатить штраф.
Еще веселее стало, когда всплыли подробности о некоторых персонажах из дисциплинарного комитета, вынесшего вердикт о техническом поражении БАТЭ. Более того, оказалось, что состав этого комитета являлся неправомочным на протяжении вот уже нескольких лет (!) из-за того, что его секретарь Алексей Нерушкин также входит в состав судейско-экспертной комиссии Судейского комитета и является судейским инспектором юношеского первенства АБФФ.
И вот 10 ноября апелляционный комитет
Впрочем, вопросы у многих остались и после публикации пространного документа. А клубы, боровшиеся за чемпионство, потребовали созвать экстренное заседание исполкома АБФФ. На нем доклад главы апелляционного комитета по «делу Веремко»
И когда БАТЭ уже собрался праздновать 14-е золото, грянула новость, что
Подведение итогов чемпионата было отложено, официальная церемония «Золотой мяч-2017» — перенесена. Чествование БАТЭ, запланированное на 10 декабря на «Борисов-Арене», не состоялось.
Вот уже и
Наконец, 19 декабря АБФФ созвала исполком, который
Недоразумения были, наконец, устранены, и члены исполкома проголосовали за выведение из состава дисциплинарного комитета Юрия Толкачева, Алексея Нерушкина и Андрея Шалимо. Вместо них в состав дисциплинарного органа были включены Руслан Юмагужин и Анатолий Годун.
А что же минское «Динамо», которое после 2004 года никогда так близко не подбиралось к золоту? Минчане с вердиктом АБФФ категорически не согласны, но вроде как смирились. Хотя разве кто-то теперь удивится, если «дело Веремко» вдруг снова оживет?
Азаренко не играет, потому что борется за сына в суде
В декабре 2016 года Виктория Азаренко
Разлад в отношениях с отцом ребенка американцем Билли Маккигом привел Азаренко
Неизвестно, на какой стадии находится дело. Если оценивать
В суде интересы Азаренко представляет опытный адвокат
Участники договорных матчей получили штрафы и сроки
В начале осени белорусский суд впервые рассматривал дело по 253-й статье Уголовного кодекса — подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
На скамье подсудимых оказались уже бывшие футболисты «Ислочи», «Луча», «Ошмян», а также тренеры и организаторы «договорняков».
Во время процесса судья зачитывал показания участников, которые наглядно показывали, как быстро игроки соглашались принять участие в сговоре. И как немного им нужно было предложить. Суммы, как правило, измерялись в сотнях долларов, лишь в редких случаях доходя до тысячи.
Начали вылазить наружу и другие подробности внутренней кухни белорусского клубного футбола. Здесь и пьянство накануне важных игр, и необходимость искать подработку, и многомесячные задержки по зарплате. Удивительна и другая деталь: в большинстве встреч футболисты не смогли обеспечить результат, на который договаривались с организаторами.
По сравнению с очень жестко
Массовая смена председателей национальных федераций вне зависимости от эффективности их работы
Детонатором стали
Особенно возмутили Александра Лукашенко донесения игроков ледовой команды президента, которые наведались с инспекциями в глубинку и доложили, что в некоторых региональных школах хоккеистов готовят специалисты по плаванию или гребле.
— Я не против гребцов, но они должны грести, — заявил Лукашенко.
Так была поставлена под сомнение многолетняя стратегия, когда федерациями рулили влиятельные чиновники и «крепкие хозяйственники». Теперь посты должны были занять бывшие авторитетные атлеты или тренеры, знающие спорт изнутри.
Спортивные функционеры взяли под козырек и резво взялись исполнять государеву волю. В адрес федераций из Национального олимпийского комитета полетели письма соответствующего содержания, началось массовое проведение внеочередных отчетно-выборных конференций. Их итогом стала калейдоскопическая смена лиц у штурвалов. А спешка объяснялась просто — требовалось успеть к запланированному на 30 мая олимпийскому собранию, на котором
К этому дню Лукашенко
В теннисе, несмотря на громкие успехи, Александра Шакутина
Поменялся
Новых руководителей получили федерации биатлона (экс главный тренер сборной Андриан Цыбульский), хоккея (экс-председатель Минского облисполкома Семен Шапиро), велоспорта (восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская), плавания (заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, имеющая звание мастера спорта СССР по плаванию), современного пятиборья (медалист чемионатов мира и Европы Михаил Прокопенко), дзюдо (экс главный тренер сборной Беларуси, спортивный директор Европейского союза дзюдо Павел Ясеновский)…
Здесь отметим, что в хоккейной федерации и при избрании нового руководителя пока оказались не готовы доверить вид спорта какому-нибудь именитому игроку или тренеру,
А вот в
Анекдотичная ситуация приключилась в федерации фехтования, где делегаты
Глядя на результаты сборной Беларуси по футболу, в эшелонах власти наверняка желают перемен и у руля АБФФ. Но в этом случае рекомендации сверху чреваты международным скандалом. ФИФА и УЕФА пристально следят за ситуациями вмешательства государства в дела национальных федераций и могут запросто отстранить футболистов от международных соревнований. Поэтому Белорусская федерация футбола, которой руководит председатель правления Банка развития Сергей Румас, даже не стала проводить внеочередную конференцию, сославшись на уставные документы.
Впрочем, Сергей Румас уже заявил, что
Талантливая биатлонистка Дарья Блашко не доверяет федерации и переезжает в Украину
Белорусская биатлонистка Дарья Блашко, впечатлившая всех на юниорском чемпионате мира 2015 года в Раубичах, в этом сезоне решила
Впрочем, по словам Белорусской федерации биатлона, здесь для Дарьи были созданы все необходимые условия. В прошлом году ей предлагали готовиться с основой белорусской сборной, в этом — тренироваться в составе команды Б в компании Дарьи Юркевич и Динары Алимбековой. Оба раза молодая биатлонистка ответила отказом, выбрав работу с личным тренером Владимиром Махлаевым.
Блашко поясняет это так: в сезоне 2016/2017 она была не готова находиться в национальной команде. Спортсменка уверена, что молодой организм физически не потянул бы предложенные нагрузки. В этом году вариант с командой Б не устроил Дарью отсутствием стабильности в тренерском штабе и тренировочных программах.
Летом белорусская федерация отказалась финансировать индивидуальную подготовку Блашко и Махлаева, аргументировав это неудачным юниорским чемпионатом мира. Там Дарья не взяла ни одной медали, хоть и провела все гонки в десятке сильнейших.
В июле Блашко уволилась из Белорусского клуба биатлона, а уже в сентябре дебютировала на чемпионате Германии как украинская спортсменка. В октябре биатлонистка
Блашко и Махлаев, подготовку которых теперь финансирует Федерация биатлона Украины, готовы выждать два года карантина. На этот случай у них уже есть план: участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам под эгидой FIS и в открытых национальных чемпионатах стран по биатлону. Спортсменка из Новополоцка однозначно заявляет: она ни при каких условиях уже не будет выступать за Беларусь, а дебют за Украину — лишь вопрос времени.
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Профессиональный спорт отнюдь не заканчивается с финальным свистком, финишной линией или победным розыгрышем. Большое значение играет и то, что происходит за...
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