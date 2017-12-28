Нацбанк скорректировал условия выплаты банковских бонусов





Национальный банк скорректировал инструкцию о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса.

Соответствующее решение содержится в постановлении правления Нацбанка №528 от 22 декабря 2017 года, пишет БЕЛТА.

Как пояснили в пресс-службе Национального банка, изменения были приняты для совершенствования порядка и условий выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса руководителям банков.

Постановление №528 предусматривает усиление зависимости размеров оплаты труда руководителей от сроков получения результатов деятельности банка, принятых рисков, характера и масштаба совершаемых операций и степени выполнения показателей, установленных руководителям уполномоченным органом банка. Кроме того, предполагается создание условий для внедрения в практику оплаты труда в банках механизма "отложенного бонуса" - выплаты руководителям банка годового бонуса частями в течение нескольких лет, а также возможности отмены такой выплаты либо уменьшения размера средств, направляемых на указанные цели во второй по отношению к отчетному и последующие годы.

Постановлением №528 также установлено, что для выплаты годового бонуса руководителям банка используются средства фонда, сформированного для этих целей за счет чистой прибыли отчетного года при ее распределении на основании решения общего собрания акционеров банка. Кроме того, с учетом практики применения инструкции №524 постановлением внесены изменения в отдельные ее положения, устанавливающие условия, выполнение которых является обязательным для принятия общим собранием акционеров банка решения о выплате годового бонуса руководителям.

В частности, исключены условия о соблюдении требований законодательства о достаточности нормативного капитала, поскольку соблюдение требований законодательства является обязанностью банков и за его нарушение применяются меры надзорного реагирования; условия об отсутствии превышения величины требований к нерезидентам Беларуси над объемом средств, привлеченных от нерезидентов, поскольку данное условие утратило актуальность и влияние на состояние ликвидности банковской системы в связи с внедрением с 1 января 2018 года новых пруденциальных показателей ликвидности.

В качестве условий, свидетельствующих об устойчивости банка, постановлением №528 предусматривается установление двух новых условий. Первое: рост нормативного капитала банка за отчетный год в процентном отношении должен превышать значение индекса потребительских цен за отчетный год. Данное условие является подтверждением стремления банка и акционеров укреплять устойчивость банка.

Второе условие: превышение доступного капитала над экономическим капиталом банка. Его выполнение будет свидетельствовать о наличии у банков дополнительного запаса капитала, достаточного для покрытия непредвиденных рисков в стрессовых (кризисных) ситуациях. Также постановлением №528 уточняется, что при принятии общим собранием акционеров банка решения о выплате руководителям банка годового бонуса учитывается отсутствие на 1 января года, следующего за отчетным, и на 1-е число месяца, в котором принимается решение, неисполненных предписаний с наступившим сроком исполнения и действующих мер воздействия Национального банка (в настоящее время учитывается все неисполненные предписания только на 1-е число месяца).

Кроме того, при расчете показателя процентного отношения операционных расходов к прибыли от основной деятельности за отчетный год из состава операционных расходов исключаются учтенные в составе прочих операционных расходов суммы, связанные с инвестициями, осуществляемыми банком не для собственных нужд и (или) не связанными с обеспечением осуществления банковских операций по отдельным решениям президента.