В Беларуси подняли тарифные оклады ученых (чтобы повысить их статус)

В Беларуси повысили тарифные оклады ученым. Это предусмотрено президентским указом № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций».

Указ разработан в целях совершенствования оплаты труда работников бюджетных научных организаций с учетом специфики их деятельности и направлен на создание условий для эффективного управления ресурсами в целях стимулирования труда ученых исходя из важности проводимых ими исследований, а также повышения статуса ученого и престижности научной деятельности, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, указом разграничены полномочия государственных органов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач, сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств, уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно документу, тарифные оклады работников бюджетных научных организаций повышаются до 300%.

Решение о повышении оклада до 200% принимают руководители бюджетных научных организаций, свыше 200% – органы госуправления, которым подчиняются данные организации, Администрация президента в отношении организаций, подчиненных президенту, Национальная академия наук Беларуси, сообщается на национальном правовом интернет-портале.

В документ прописано, что ежемесячно работникам бюджетных научных организаций выплачиваются надбавки за стаж работы:

по специальности – по должностям научных работников;

в бюджетных организациях – по иным категориям работников.

Действие правового акта не распространяется на:

госслужащих;

работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов;

работников государственного научного учреждения «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь».

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

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