ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подняли тарифные оклады ученых (чтобы повысить их статус)

29.12.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси повысили тарифные оклады ученым. Это предусмотрено президентским указом № 467 «Об оплате труда работников бюджетных научных организаций». 

Указ разработан в целях совершенствования оплаты труда работников бюджетных научных организаций с учетом специфики их деятельности и направлен на создание условий для эффективного управления ресурсами в целях стимулирования труда ученых исходя из важности проводимых ими исследований, а также повышения статуса ученого и престижности научной деятельности, сообщает пресс-служба президента. 

Кроме того, указом разграничены полномочия государственных органов, НАН Беларуси в установлении отраслевых стимулирующих выплат, расширены права руководителей бюджетных научных организаций в регулировании уровня оплаты труда работников в зависимости от решаемых ими задач, сняты ограничения в размере 40% фонда заработной платы и экономии средств, предусмотренных на оплату труда, при направлении их на премирование и установление стимулирующих выплат работникам за счет бюджетных и внебюджетных средств, уточнили в пресс-службе белорусского лидера. 

Согласно документу, тарифные оклады работников бюджетных научных организаций повышаются до 300%.

Решение о повышении оклада до 200% принимают руководители бюджетных научных организаций, свыше 200% – органы госуправления, которым подчиняются данные организации, Администрация президента в отношении организаций, подчиненных президенту, Национальная академия наук Беларуси, сообщается на национальном правовом интернет-портале. 

В документ прописано, что ежемесячно работникам бюджетных научных организаций выплачиваются надбавки за стаж работы:

  • по специальности – по должностям научных работников;
  • в бюджетных организациях – по иным категориям работников.

Действие правового акта не распространяется на:

  • госслужащих;
  • работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание госорганов;
  • работников государственного научного учреждения «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь».

Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
Справочно

 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифные оклады работников бюджетных научных организаций повышаются до 300%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк скорректировал условия выплаты банковских бонусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика