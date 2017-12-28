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Петровский: Грудинин – "сюрприз" от Зюганова

29.12.2017 15:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выборы президента России, вопреки всем прогнозам, обещают быть гораздо "веселее", чем предполагали многие аналитики. Отказ в регистрации Алексею Навальному, выдвижение единого кандидата от КПРФ и НПСР Павла Грудинина обуславливают значительный всплеск внимания к предвыборному процессу в СМИ и в сети Интернет.

Петровский: Грудинин – "сюрприз" от Зюганова
© Sputnik/
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Гость радио Sputnik Беларусь, политический эксперт Петр Петровский прокомментировал ситуацию и новые обстоятельства избирательной кампании.

"Политические силы "левого" и национал-патриотического ядра готовились к выборам еще за год, тонко сделали ставку на "хозяйственника", они провели праймериз, на котором Грудинин набрал 58% голосов, потом провели съезд НПСР, там тоже из пяти кандидатов он набрал большинство. А Геннадий Андреевич Зюганов тоже, видимо специально, нигде Грудинина не анонсировал. Таким образом "снежный ком" превратился в "лавину", и Грудинин стал кандидатом от широкой коалиции национально-патриотических сил", — сказал эксперт.

При этом, по мнению политолога, известность Путина и Грудинина несопоставима, и шансы действующего президента гораздо весомее.

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Аудиозапись беседы с политическим экспертом Петром Петровским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Петр Петровский о новой политической фигуре — Павле Грудинине и ходе предвыборного процесса в России.

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