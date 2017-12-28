Внений госдолг Беларуси увеличился на 21,3 процента





Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря составил 16,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 21,3%.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в январе-ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму 3,769 млрд долларов, в том числе 1,4 млрд долларов еврооблигаций, 1,194 млрд долларов - правительства и банков России, 800 млн долларов - Евразийского фонда стабилизации и развития, 227,8 млн долларов - банков КНР, 141,2 млн долларов - МБРР, 5,6 млн долларов - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала года составило 915,2 млн долларов, из которых 339,3 млн долларов - правительству России, 264,8 млн долларов - Евразийскому фонду стабилизации и развития, 245,8 млн долларов - банкам КНР, 62,1 млн долларов - МБРР, 2,7 млн долларов - США, 0,5 млн долларов - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил 42,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,3 млрд рублей, или на 14,4%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 9,1 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%. За январь-ноябрь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 419,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1,248 млрд долларов и 189,7 млн рублей.