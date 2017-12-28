«Больше других в поиске желаемой должности преуспеют те, кто готов к постоянному обучению, освоению новых навыков и может быстро реагировать на меняющиеся условия рынка труда», — говорит Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY. «Сотрудников колл-центров начинают заменять на чат-боты. Под сокращение могут попасть аппаратные функции, а именно бухгалтеры, юристы, офисный персонал», — прогнозирует аналитик Ольга Надточаева. FINANCE.TUT.BY вместе с экспертами подводит итоги года на рынке труда и делает прогнозы на 2018 год.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Положительная динамика есть, но она не связана с улучшением ситуации на рынке труда»

В Беларуси за последний год заметно выросло число вакансий. По данным Минтруда, который ссылается на общереспубликанский банк вакансий, уже на начало ноября в стране было 56,3 тысячи рабочих мест. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Главный итог этого года — улучшение ситуации на рынке труда. Возросло количество вакансий, соответственно, увеличился спрос на работников, — говорит начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Слова эксперта подтверждает цифрами Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY: «2017 год на рынке труда Беларуси прошел под знаком значительного роста вакансий практически во всех профессиональных сферах. Так, в третьем квартале этого года прирост вакансий составил 40,7% к аналогичному периоду 2016 года».

Эксперт рассчитывает, что эта тенденция сохранится и в 2018 году. «Сейчас все обстоятельства способствуют этому. Подписанный в ноябре этого года Декрет № 7 „О развитии предпринимательства“ призван способствовать улучшению бизнес-климата в стране и росту вакансий в компаниях среднего и малого бизнеса», — поясняет она.

Светлана Шапорова также отметила, что в третьем квартале этого года зафиксирована наименьшая средняя конкуренция за последние два года — семь резюме на одну вакансию. «Такая конкуренция считается в пределах нормы для белорусского рынка труда», — говорит эксперт.

Но положительную динамику не стоит связывать с усилением бизнес-активности в Беларуси и улучшением ситуации на рынке труда в целом, убеждена Ольга Надточаева, руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и зарплат» КГ «Здесь и сейчас».

— Продолжается ситуация сниженной активности работодателей при создании новых рабочих мест. Компании открывают вакансии, когда есть потребность в замене специалиста либо поиске более компетентного или результативного персонала. Оживление наблюдается только в отдельных сферах бизнеса, — объясняет эксперт.

Кого чаще всего искали наниматели в 2017 году

— В 2017 году работодатели чаще всего искали специалистов в сфере продаж, информационных технологий, требовался рабочий персонал, сотрудники в области производства, транспорта и логистики, — отмечает Светлана Шапорова. — На протяжении последних двух лет специалисты в области информационных технологий находятся на втором месте по востребованности на рынке труда. Ежедневно на нашем сайте появляются вакансии в данной сфере от крупных известных компаний и небольших стартапов.

Появились абсолютно новые для Беларуси специальности, говорит эксперт. «К примеру, за последний год спрос на специалистов, знакомых с технологией блокчейн, вырос: если в 2016 году были размещены единичные вакансии для работы над блокчейн-проектами, то за 2017 год их было опубликовано более 150. Причем требуются не только программисты — нужны маркетологи, проджект-менеджеры, специалисты по продажам, бизнес-аналитики, юристы и другие специалисты», — рассказывает эксперт.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как в стране побеждали безработицу

В 2017 году президент потребовал трудоустроить к 1 мая всех безработных в стране. Министр труда Ирина Костевич рассказала журналистам о том, что Минтруда выполнило поручение Лукашенко: трудоустроило к 1 мая всех желающих. «Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тысяч человек, — подчеркнула Ирина Костевич. — Кто хотел, тот, конечно, был трудоустроен». Поэтому в 2017 году число официальных безработных падало восемь месяцев подряд.

Уменьшилось количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, а также сократился средний период их трудоустройства. Олег Токун приводит статистику: «Пока мы можем говорить о цифрах, которые сложились в январе-ноябре. За 11 месяцев текущего года почти 231 тысяча человек обратилась к нам в поисках работы. В прошлом году число было немного меньше — почти 225 тысяч человек. Также трудоустроено большее количество безработных. Если в прошлом году за 11 месяцев работу получили 150 тысяч человек, то в 2017 это 164 тысячи».

Какие специалисты будут востребованы в 2018 году

— Традиционно наблюдается дефицит специалистов в области активных продаж, обладающих необходимым опытом, сформированными компетенциями и мотивацией. Присутствует стабильный спрос со стороны работодателей на опытных IT-специалистов. Востребованы квалифицированные специалисты в области маркетинга и рекламы. Рабочих вакансий больше, чем вакансий специалистов. Основное требование при найме — наличие опыта, квалификации и мотивации на работу. Сегодня работодатели ориентированы на привлечение талантливых специалистов в любой сфере, — отмечает Ольга Надточаева.

Также эксперт говорит, что наниматели предъявляют высокие требования не только к ключевым навыкам персонала, но и к личностным качествам. «Ориентация на результат, умение брать на себя ответственность, системность, структурированность, умение работать в режиме многозадачности, креативный подход к решению задач, искренний интерес к своему делу, стремление к профессиональному развитию являются базовыми требованиями для специалистов и руководителей», — говорит Ольга Надточаева.

Светлана Шапорова считает, что в 2018 году ожидается увеличение количества людей, занятых в IT-сфере: «Подписанный в декабре этого года Декрет № 8 „О развитии цифровой экономики“ в Беларуси будет только способствовать этому».

Также она указывает, что больше других в поиске желаемой должности преуспеют те, кто готов к постоянному обучению, освоению новых навыков и может быстро реагировать на меняющиеся условия рынка труда: «Так, с каждым днем актуальнее становится выражение: «Век живи, век учись».

У кого будут проблемы с трудоустройством

Ольга Надточаева обращает внимание, что в 2018 году (как и в 2017) проблемы с трудоустройством будут у соискателей без специальности, тех, кто длительное время не работал, имел ранее проблемы с законом и отбывал наказание, был уволен по статье по причине нарушения трудовой дисциплины, страдает алкогольной зависимостью.

Также эксперт указывает, что в 2018 году продолжит наблюдаться острая нехватка вакансий в регионах. «Работникам предпенсионного возраста и пенсионерам стоит с осторожностью подходить к решению о смене места работы, так как наличие вакансий для этой категории ограничено и рассчитывать на предложение приемлемого уровня дохода или его повышения в случае смены работы в сегодняшних рыночных условиях нецелесообразно», — объясняет Ольга Надточаева.

Также проблему с трудоустройством будут в сферах и отраслях, где взят курс на оптимизацию затрат и автоматизацию процессов.

— Примером может быть банковская сфера. Автоматизация процессов, перевод обслуживания в мобильные сервисы и закрытие отделений сокращает количество рабочих мест. Сотрудников колл-центров начинают заменять на чат-боты. Под сокращение также могут попасть аппаратные функции, а именно бухгалтеры, юристы, офисный персонал, — прогнозирует эксперт.

Эксперты также прогнозируют сокращение спроса на специалистов в области строительства и девелопмента. Несмотря на оптимистичные прогнозы по развитию этой отрасли в 2018 году, есть вопросы по скорости изменений. Исходя из этого, такое количество персонала как есть на данный момент, может быть не востребовано.

Что будет с зарплатами

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей.

Ольга Надточаева предполагает, что зарплаты будут расти, но медленно: «Динамика заработных плат в 2017 году и весьма осторожные прогнозы компаний о плановом повышении заработных плат в 2018 году свидетельствуют о том, что в 2017 году было больше оптимизма и ожиданий, чем реальных результатов. В условиях ограниченных финансовых возможностей и медленного восстановления экономики в 2018 году прогнозируются минимальные темпы роста зарплат в белорусских рублях».

Эксперт отмечает, что в 2018 году повышение зарплат продолжится в бюджетной сфере и на государственных предприятиях. В частном секторе экономики динамика зарплат будет зависеть только от эффективности бизнеса и производительности труда, отмечает Ольга Надточаева. По ее мнению, экономический прогноз на 2018 год оптимистичный, но ситуация на рынке труда вряд ли кардинально улучшится по сравнению с 2017 годом, так как экономика восстанавливается, но не быстрыми темпами.

— По прогнозам, в этом году ВВП прирастет примерно на два процента. Поэтому каких-то кризисных явлений на рынке труда мы не ожидаем — будет нормальная ситуация, — резюмирует Олег Токун.