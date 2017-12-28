Некоторые областные центры пресыщены жильем — 888 квартир в уже введенных домах еще не проданы. Об этом рассказал сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Это в Минске жилья строят мало и продают дорого. В областях проблема со строительством жилья (по минским меркам) уже решена. А кое-где местные ДСК построили даже больше, чем смогли продать.

— Больше всего нереализованных квартир на Гродненщине, — рассказал Анатолий Черный. — В строящихся домах по всей стране порядка 240 тысяч квадратных метров не нашли покупателя — но дома еще не введены в эксплуатацию, так что эта цифра плавающая.

— Гродно строит много и дешево, — продолжил Анатолий Черный. — «Гродножилстрой» активно работает на рынке, строит сам целые микрорайоны. Но здесь уже возникают вопросы по реализации. Впрочем, зарплата растет, должна расти и покупательская способность. Так что проблемой избыток построенного жилья в перспективе не будет.

Прогноз по стоимости квадратного метра в 2018 году, уточнил Анатолий Черный, не меняется — с господдержкой метр по-прежнему будет стоить одну среднюю зарплату. Стоимость коммерческого жилья будет диктовать рынок. В следующем году в планах — возведение 4 миллионов квадратных метров жилья. Из них 900 тысяч — с господдержкой.

— Основная часть жилья — а это 3,1 миллиона метров — будет строится долевым способом.