ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МОК одобрил олимпийскую форму для россиян

29.12.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Международный олимпийский комитет одобрил форму для российских спортсменов, которые будут выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом рассказала основатель компании — изготовителя формы Zasport Анастасия Задорина.


Анастасия Задорина в прежнем варианте формы. Фото: Zasport

По ее словам, с формы пришлось убрать российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (англ. — олимпийский спортсмен из России).

Задорина также заметила, что форма будет состоять из трех основных цветов: серого, белого и красного. Из-за новых требований МОК часть формы придется перешить, а некоторую — пошить заново.

— Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Мы не изменили крой, дизайн моделей, но, согласно требованиям, убрали триколор, герб, лого ОКР, поставили логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, — рассказала Анастасия Задорина информационному агентству RNS.

Россиянам запретили выступать в национальной форме, а также использовать флаг и гимн после отстранения ОКР от Игр в Пхенчхане. Это произошло по итогам расследования об употреблении допинга во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Россия также лишилась 13 медалей Сочи-2014, в том числе трех золотых. Страна опустилась с первого на третье место в неофициальном командном зачете.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет одобрил форму для российских спортсменов, которые будут выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У суботу ў Беларусі будзе дождж і слабы туман
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика