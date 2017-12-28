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Здания на пешеходной улице в Могилеве в следующем году ждет косметический ремонт

29.12.2017 15:55 — Разное | Tut.by  
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Фасады зданий на улице Ленинской в Могилеве ожидает косметический ремонт в 2018 году. Строительные работы планируют начать ориентировочно в марте и закончить в сентябре.

К марту по каждому объекту разработают необходимую проектно-сметную документацию и заготовят требуемый объем стройматериалов. Кроме косметического ремонта зданий, которые в этом нуждаются, на отдельных участках пешеходной улицы заменят или отремонтируют плиточное покрытие.

Улица Ленинская является одной из старейших в Могилеве — она известна с XVI века. В разное время называлась Ветряная, Большая Садовая, Инженерная. Берет свое начало от площади Славы. Протяженность ее — 1490 м. На улице сохранена историческая застройка 19-го и 20-го веков

 
Теги: Могилев
 
 
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Строительные работы планируют начать в марте и закончить в сентябре.

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