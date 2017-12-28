С 1 января в Беларуси вырастет минимальная зарплата. Она увеличится до 305 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 декабря 2017 г. № 1022. Сейчас «минималка» составляет 265 рублей.

Последний раз минимальную зарплату в Беларуси повышали в начале этого года. С 1 января 2017 этот показатель вырос на 25,58 рубля.

— Размер часовой минимальной заработной платы в соответствии со статьей 5 Закона определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года, — отмечают в Минтруда.

В ведомстве добавляют, что наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. При этом минимальная зарплата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством, отмечают в Минтруда.

Ранее профсоюзы критиковали правительство за низкую минимальную зарплату. "Сложилась просто недопустимая ситуация. Когда люди, добросовестно отработав месяц, не получали даже минимальной заработной платы с учетом всех премий и надбавок", - отмечали в федерации профсоюзов.

Напомним, со следующего года во всех странах - соседках Беларуси повышается минимальная зарплата. При этом даже с учетом предстоящего повышения "минималка" белорусов будет ниже, чем большинства соседей.

В России с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей (328 белорусских рублей). Это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума по состоянию на второй квартал предыдущего года.



В Беларуси же минимальная зарплата выше, чем бюджет прожиточного минимума. По последним данным Минтруда, БПМ для трудоспособного населения составляет 217,74 рубля.

С 1 января 2018 года минимальную зарплату в Украине повысят до 3723 гривен (275 белорусских рублей). Сейчас она составляет 3200 гривен (237 рублей). В январе 2017 года минимальную зарплату в Украине подняли сразу в два раза — с 1600 (118 белорусских рублей) до 3200 гривен (236 рублей).

В Латвии с 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы вырастет с 380 евро до 430 евро (1030 рублей). Об этом сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Она подчеркнула, что "минималку" решено поднять разом и удерживать на этом уровне следующие три года. До этого Минфин рассматривал вариант постепенного увеличения минимальной заработной платы. В Литве с 1 января «минималка» увеличится на 20 евро – до 400 евро (959 рублей). Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2018 года составит 2100 злотых (1192 рубля). Это на 100 злотых больше по сравнению с 2017 годом.

Справка FINANCE.TUT.BY. Минимальная зарплата — это государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда. Наниматель обязан применять его в качестве низшей границы оплаты труда сотрудников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Размер месячной минимальной зарплаты в Беларуси устанавливает Совет министров ежегодно с 1 января. При расчете учитываются экономические возможности бюджета, потребности работников в материальных благах, уровень занятости и производительности труда, прогноз по инфляции и средняя зарплата по стране. Месячная минимальная зарплата в течение года индексируется с учетом инфляции.