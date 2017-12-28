Рейд с ГАИ: пропускают ли минчане машины скорой помощи, МЧС и милиции

Пробки в 10 баллов из-за тумана парализовали Минск в предновогодние дни, а в условиях интенсивного движения от культуры водителей может зависеть жизнь человека: в 2016-м неотложка, ехавшая по улице Богдановича, столкнулась с автомобилем Lada, в результате чего скончалась тяжелобольная женщина.

Мы выезжаем в рейд не в пиковое время, предоставляя водителям шанс делать спецтранспорту уступки без ущерба для себя. Улицы еще не пустуют: десятки машин соседствуют с нами на дорогах, но движение никак не назвать интенсивным.

В пути инспектор отдела по агитации и пропаганде управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич рассказывает: "Минские автомобилисты нередко игнорируют спецмашины, особенно на узких улицах. На красно-синие световые сигналы ГАИ или милиции реагируют активнее, техника МЧС пугает водителей габаритами, а сильнее всего страдает скорая помощь: 60% людей не уступают им дорогу, даже имея такую возможность".



© Sputnik / Виктор Толочко Инспектор отдела по агитации и пропаганде управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич

По словам инспектора, многие минчане оправдывают себя невнимательностью, но очевидно: не заметить и световой, и звуковой сигнал довольно сложно.

"Некоторые водители, особенно неопытные, зачастую теряются и попросту не знают, как себя вести", — замечает Лашкевич.

Среди профессионалов, рассказывают нам, встречаются даже истории навязчивого непонимания, когда автомобилисты умышленно не уступают путь спецтранспорту, перестраиваясь в свободные полосы прямо перед ними. Роман Лашкевич убежден, что такое поведение может привести даже к лишению прав: "Решение о наказании — оштрафовать водителя или вовсе лишить водительского удостоверения — принимает начальник ГАИ. Все случаи рассматриваются индивидуально: апеллируем к видео с видеорегистраторов спецмашин, на которых зафиксированы дата и время, автомобиль, сама ситуация — эти записи вполне могут быть основанием для привлечения к ответственности".

Собеседник недоумевает: по его мнению, страх лишения прав не должен быть основной причиной для солидарности водителей — в таких ситуациях ответственность за людей, которые ждут помощи врачей или пожарных, ложится и на его плечи.



© Sputnik / Виктор Толочко Техника МЧС пугает других водителей габаритами

Движемся следом за машиной МЧС. Лишь один автомобиль рискнул проскочить перед ней на выезде со двора. В целом же при не самом интенсивном движении перед ней, внушительной, расступаются все попавшиеся на пути легковушки: снижают скорость, перестраиваются, освобождают площадь для проезда на светофоре, на особенно узких дорогах — съезжают в сторону. Даже пешеход, и тот прекращает движение, несмотря на зеленый свет.

По дороге к локации вызова спрашиваем, как реагируют автомобилисты на заметную технику МЧС в пиковые часы. Старший инспектор центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Андрей Макаров и инспектор группы пропаганды Октябрьского РОЧС Вера Дамарацкая делятся со Sputnik: "Машины МЧС тоже игнорируют на дорогах, пусть и не так часто: у нас синие "маячки", мы все равно ездим по правилам и, встречая непонимание водителя, теряем время и стоим на светофоре".



© Sputnik / Виктор Толочко Старший инспектор центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Андрей Макаров и инспектор группы пропаганды Октябрьского РОЧС Вера Дамарацкая

Наша наиболее частая проблема — сложность проехать во двор из-за неправильно припаркованных авто. В отдельных случаях приходится вызывать эвакуатор, в других — сотрудников ГАИ, чтобы они помогли разобраться в спорной ситуации и повлиять на владельцев.

Сталкиваемся с проблемой проезда как раз на придомовой территории: чтобы разминуться на слишком узкой дороге, встречному нам автомобилю приходится заехать на бордюр, что удается ему не с первого раза.

"Пожарные в любом случае делают свою работу, — продолжает инспектор, — если приходится — со всем снаряжением бегут по полкилометра на место происшествия. Но счет порой идет на секунды, которых может не хватить на то, чтобы спасти людей или их дома".

Вместе с патрульной машиной милиции пересекаем довольно проблемный перекресток на Кижеватова без затруднений. Притормаживаем рядом с автобусом, но и он не мешает стоящим впереди легковым авто расступиться перед преградившим нам путь черным джипом, который покорно съезжает в сторону вслед за ними.

Путь водителя автомобиля скорой помощи Андрея мы проследили от точки вызова до столичной БСМП, и здесь тоже не было никаких преград. Вероятно, такому комфортному перемещению спецтранспорта способствует вечерняя разгруженность дорог. Тем не менее, в час пик проблем возникает немало: Андрей жалуется не только на водителей, но и на пешеходов: "Ситуации бывают разные: порой водители реагируют быстро и правильно, а иногда принципиально не сдвигаются с места даже в тех случаях, когда для них это совсем несложно. Вторых, к сожалению, больше: если выехать на проспект, то, вероятно, придется пропустить 7-10 машин, водители которых даже не повернут голову в нашу сторону".

По словам Андрея, люди, стоящие в пробках перед машиной скорой помощи, понимают, каких действий от них ждут. А вот соседи слева или справа никак не реагируют на появление спецтранспорта, водитель которого вынужден выезжать на встречную полосу. Без звукового сигнала автомобиль совсем не замечают: размеры у него не такие пугающие, как у техники МЧС, а "мигалка" находится выше уровня боковых зеркал.

"Отдельная история — пешеходы: они убеждены, что не должны никого пропускать, если переходят в положенном месте и на зеленый свет", — говорит водитель скорой.



© Sputnik / Виктор Толочко Водитель автомобиля скорой медицинской помощи Андрей

Остальные профессионалы подтверждают слова водителя.

"Ответственность пешехода, не пропустившего спецтранспорт с "маяком", даже нигде не зафиксирована, — говорит Роман Лашкевич. — Замечая спецтранспорт, пешеходы спокойно продолжают движение. Могут даже глянуть с возмущением, мол, чего мигаешь, я по правилам перехожу!"

"Молодые люди часто просто не обращают внимания, — добавляет Андрей Макаров, — видят зеленый сигнал светофора и неспешно идут, не замечая машину из-за капюшонов, а ее звук — из-за громкой музыки в наушниках".

Возвращаясь к ситуации на дорогах, профессионалы рассказывают, что сложнее всего на МКАДе или широких проспектах: если спецтранспорт движется по средней полосе, то автомобили перед ним должны освобождать путь, перестраиваясь в соседние ряды, а те, кто движется по тем самым соседним рядам, соответственно, пускать в свой ряд другие авто. Жаль, что большинство водителей не готовы так жертвовать своим временем.