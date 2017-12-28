



Масштабная программа «Семья каждому ребенку» продлится три года и будет реализовываться при поддержке правительства Беларуси.

Сегодня в Беларуси 4700 детей с инвалидностью живут в интернатах. У большинства из них есть семьи, которые хотят сами заботиться о своем ребенке, но по разным причинам не могут делать это самостоятельно.

Проект «Семья каждому ребенку» направлен на то, чтобы вернуть детей домой к своим родным и помочь тем семьям, которые уже воспитывают ребенка с инвалидностью.

Доктор Рашед Мустафа Сарвар - Представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь:

«Мы верим, что каждый ребенок должен расти в семье. В интернатах делается все возможное, чтобы дети не испытывали трудностей в решении бытовых потребностей, доступе к медицинской помощи. Но там они изолированы от общества и, что самое главное, от своих родителей, от их ежедневной поддержки, заботы и любви. Но если есть родители, которым надо всего лишь помочь, и если есть дети, которые хотят вернуться домой, то почему мы не можем объединить наши силы и сделать все, чтобы они могли жить вместе?»

Костюченко Сергей Александрович - Председатель Правления ОАО «Приорбанк»: «Весь наш коллектив чувствует ответственность за успешность проекта. Я уверен, что эта инициатива найдет отклик не только у наших сотрудников и клиентов, но и у всех белорусов. Цель у проекта не из простых, но решая постепенно точечные задачи, мы сможем изменить систему.»

В 2018 году программа «Семья каждому ребенку» начнется с реализации инициативы по пилотированию услуги качественного и регулярного кейс-менеджмента в семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, и организации сопровождаемого проживания для детей в ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития». Опыт работы в этом учреждении будет использоваться в других домах-интернатах. Кроме того, будут организованы тренинги для сотрудников интернатов, начнется обучение специалистов, которые будут сопровождать ребенка с инвалидностью по жизни.

Помочь изменить жизнь детей с инвалидностью в интернатах может каждый. Внести свой вклад можно с помощью сайта UNICEF , платежно-справочных терминалов, мобильного и Интернет-банкинга ОАО «Приорбанк». Нам важна любая сумма. На сегодня вклад в совместную программу ЮНИСЕФ и «Проиорбанк» сделали уже больше 800 человек. Из них 40% жертвовали 2 или более раз. Сделать благотворительный взнос можно онлайн, в банкоматах, мобильном и интернет-банкинге, а также оформить подписку - ежемесячный платеж. Культура регулярных благотворительных взносов еще довольно нова для Беларуси, но это очень просто. Подписаться можно на любую сумму от 1 рубля. Деньги автоматически будут списываться с карточки каждый месяц.