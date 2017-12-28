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Лукашенко: в некоторых вещах мы переборщили с поддержкой семей

29.12.2017 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Люди — это безопасность страны, и Беларуси нужно хотя бы 15 миллионов населения, чтобы она не опустела, заявил президент Беларуси 29 декабря, посещая клинический онкодиспансер в столице.

Глава государства в очередной раз посоветовал белорусских женщинам рожать, поскольку нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси.

Лукашенко: в некоторых вещах мы переборщили с поддержкой семей
© Фото: пресс-служба президента
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"Знаете, в некоторых вещах мы переборщили. Особенно в части первого ребенка. Поддержка семей с первым ребенком — всем платим. Зачем? Ребенок в семье — это счастье. Какая бы семья ни была, рождение ребенка, особенно первого, когда ты их не видел, не знал, не понимал, это счастье. А мы за это счастье вам платим", — сказал Лукашенко.

В Беларуси приняты беспрецедентные меры поддержки матерей с детьми, в том числе, в отношении родов второго и третьего ребенка, а также многодетных семей.

"Нигде нет такой поддержки. Больше уже невозможно оказать помощь", — отметил президент.

Лукашенко также обратил внимание на главный аргумент предвыборной кампании Владимира Путина, который  в какой-то степени повторяет то, что сделано в Беларуси, особенно в плане поддержки материнства и детства.

"Поэтому главное для вас — рожать. А остальное все за нами", — сказал глава государства.

Белорусский лидер также высказался и об оснащении онкологического диспансера в столице и возможностях диагностики.

"Вот такое учреждение, что не дай бог сюда попадаться. Но я искренне сказал, что побывав здесь, за несколько минут они меня убедили, что если мы о своем здоровье будем заботиться и вовремя диагностироваться, здесь полное излечение самой страшной болезни", — сказал Лукашенко.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского городского клинического онкодиспансера высказался о беспрецедентной поддержке материнства и...

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