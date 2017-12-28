C 1 января МЗП составит в Беларуси 305 рублей





Постановлением Совета министров №1022 месячная минимальная заработная плата (МЗП) в Беларуси повышается до 305 рублей с 1 января.

Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, постановление принято на основании положений ст.4 Закона «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы».

Размер часовой минимальной заработной платы в соответствии со ст.5 Закона определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. При этом минимальная заработная плата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством Беларуси.