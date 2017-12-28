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Лукашенко назвал главным внешнеполитическим стремлением в 2018 году окончание войны в Украине
29.12.2017 16:26 — Разное | Ежедневник
Называя свои самые важные внешнеполитические устремления, глава белорусского государства отметил, что больше всего хотел бы прекращения войны в братской Украине.
"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - подчеркнул он.
Президент отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", - сказал глава государства.
"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает белорусский лидер.
Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.
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Называя свои самые важные внешнеполитические устремления, глава белорусского государства отметил, что больше всего хотел бы прекращения войны в братской Украине.
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