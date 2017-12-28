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Белорусы скупают доменные имена с криптовалютами
В конце года отмечается повышенный интерес к доменам, связанным с криптовалютами и майнингом. Об этом рассказали представители hoster.by — одного из крупнейших облачных хостинг-провайдеров, технического администратора и регистратора национальных доменных зон.
В декабре этого года белорусы зарегистрировали 90 доменов со словами mining, bitcoin, сrypto, сoin, token, blockchain. Это больше, чем за 11 предыдущих месяцев, вместе взятых. До рекордного значения спрос вырос с нулевого — в январе не было зарегистрировано ни одного «тематического» домена.
К примеру, в декабре зарегистрировали 30 доменных имен со словом сoin, 22 — со словом сrypto, 17 — со словом bitcoin, 9 — со словом mining, 8 — со словом token и 4 — со словом blockchain.
«Повышение спроса на тематические домены нас не удивляет. Общественно-политические и экономические события в стране и мире традиционно влияют на тренды в доменной индустрии», — пояснили представители hoster.by.
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В декабре этого года белорусы зарегистрировали 100 доменов со словами mining, bitcoin, сrypto, сoin, token, blockchain.
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